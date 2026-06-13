Andrea Becerra gana el Oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Andrea Becerra, originaria de Jalisco, cerró su participación en la Copa del Mundo en Antalya, Turquía, con una medalla de oro en la modalidad individual de arco compuesto.

Becerra habría llegado a la competencia como la favorita y cumplió con las expectativas al ser la número uno del mundo al vencer en semifinales a la estadounidense Savannah O´Donohue y a la colombiana Sandra López en la competencia.

Maya y López protagonizaron un disputado duelo que llegó a estar empatado 146-146. Fue entonces cuando apareció la experiencia de la mexicana para colocar la flecha de desempate en el 10, mientras que la de su rival registró un 9.

Becerra es la principal candidata a representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En la justa cuatrienal solo se disputará la prueba de arco compuesto mixto.

Andrea Becerra es medalla de oro!



Duelo de campeonas mundiales entre Sara López y Andrea Becerra , en donde salió ganadora la mexicana en un dramático final.



Andrea asegura su lugar en la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco que se celebrará en Saltillo a finales de… pic.twitter.com/ahMHfgDq7t — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 13, 2026

¿Qué otros triunfos se ha llevado Becerra?

La arquera mexicana Andrea Becerra cerró su participación en la Copa del Mundo en Antalya, Turquía, con una medalla de oro en la modalidad individual de arco compuesto que se suma a la plata por equipos y bronce en la prueba mixta.