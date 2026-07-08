Escándalo en Argentina: FBI investiga a la AFA por lavado de dinero

En pleno camino sobre los Cuartos de Final que conquistó Argentina tras derrotar a la selección de Egipto, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia revisan operaciones realizadas por la Asociación del Futbol Argentino (AFA).

De acuerdo con lo declarado por diarios argentinos, la investigación del Departamento de Justicia iría en torno algunas operaciones financieras realizadas por la federación a través del sistema bancario estadounidense. Se habría tratado de cientos de millones de dólares.

La investigación incluye transferencias bancarias, la revisión de contratos, documentación financiera e incluso testimonios de personas que habrían tenido conocimiento de estas operaciones. Hasta el momento, la indagatoria se encuentra en una etapa preliminar.

Otro escándalo de Argentina

Argentina ha estado bajo el ojo del huracán los últimos días y con toda justificación por los hechos racistas expuestos en el marco del partido contra Egipto y por los comentarios xenófobos emitidos por un comentarista de radio y televisión.

AFA bajo investigación del FBI

El objetivo es determinar si algunos movimientos relacionados con contratos comerciales de talla internacional que podrían haber derivado en posibles delitos bajo la legislación de Estados Unidos. Según la información publicada por el diario La Nación se canalizaron cientos de millones de dólares mediante bancos norteamericanos.

Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, en #EEUU



De acuerdo con el diario argentino "La Nación" @LANACIONhttps://t.co/VcMX7wZVR2 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) July 8, 2026

Según los reportes periodísticos, uno de los principales ejes de la investigación es TourProdEnter LLC, la empresa que fungió como agente de cobro de los contratos comerciales internacionales de la AFA. La compañía habría administrado alrededor de 260 millones de dólares.

¿De dónde proviene el dinero?

Todos esos ingresos corresponderían a patrocinio y acuerdos comerciales en el extranjero. Por su parte, las autoridades estadounidenses estarían buscando esclarecer el destino de dichos recursos. Un aproximado de 57 millones de dólares habrían sido transferidos a distintas sociedades y beneficiarios. Sin embargo, todo sigue bajo análisis.

Al respecto, representantes de la Asociación del Futbol Argentino señalan que la existencia de una investigación no necesariamente implica la existencia de culpabilidad y piden respetar la presunción de inocencia, mientras siguen adelante las indagatorias.

La investigación comenzó tras una denuncia de la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En marzo de este año la AFA aseguró en un comunicado haber presentado "todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia"

Con información de EFE