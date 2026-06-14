Responsabiliza el PAN a gobierno de Morena por asesinato de Joel Bravo

La dirigencia nacional del PAN responsabilizó a los gobiernos de Morena del asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, quien ya había recibido amenazas.

PAN responsabiliza a gobiernos de Morena por asesinato de alcalde en Oaxaca

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que preside Jorge Romero Herrera, acusó que su asesinato exhibe tanto la omisión del gobierno de Oaxaca como el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

"Acción Nacional exige justicia y castigo para los responsables materiales, intelectuales y para quienes ignoraron las advertencias sobre el riesgo que enfrentaba", recalcó.

Falta de protección y omisión ante amenazas contra alcalde Joel Bravo

Asimismo, los panistas señalaron que es urgente una investigación inmediata que permita castigar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, así como esclarecer las omisiones de quienes fueron advertidos del riesgo que enfrentaba el edil panista y no actuaron para protegerlo.

Exigimos que se haga justicia por el asesinato del alcalde Joel Bravo.#UnoMás pic.twitter.com/UlfsBLsXtw — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) June 13, 2026

PAN denuncia falta de protección y omisión ante amenazas contra alcalde

El PAN subrayó que Joel Bravo había expresado directamente su preocupación por las amenazas que recibía y solicitó apoyo institucional. Sin embargo, las medidas de protección comprometidas nunca se materializaron.

Hoy el gobierno debe explicar por qué se ignoraron las advertencias y por qué se dejó solo a un alcalde que estaba cumpliendo con su deber.

"Acción Nacional exige justicia y castigo para los responsables materiales, intelectuales y para quienes ignoraron las advertencias sobre el riesgo que enfrentaba"

Agregó que Bravo fue un hombre que defendió a su comunidad, a las familias de su municipio y que nunca se doblegó frente a las amenazas del crimen organizado.

"El asesinato de Joel Bravo Martínez no puede entenderse únicamente como un hecho criminal. Es también consecuencia de la negligencia de los gobiernos de Morena, que han abandonado su responsabilidad de garantizar seguridad a las y los mexicanos. Joel había advertido que temía por su vida, había solicitado protección y había pedido ayuda a las autoridades", sentenció en un comunicado.

El PAN consideró que Morena continúa permitiendo que la delincuencia organizada opere con niveles de impunidad nunca vistos.

"Joel Bravo era un hombre que defendía a su gente, a su comunidad y a las familias de Oaxaca. Hoy exigimos justicia para él y para todos los mexicanos que han sido abandonados por gobiernos que prefieren voltear hacia otro lado mientras el crimen organizado avanza", señaló el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

El dirigente nacional sostuvo que este caso refleja una realidad que se repite en distintas regiones del país, alcaldes, autoridades y ciudadanos enfrentan solos a la delincuencia mientras quienes deberían protegerlos incumplen su responsabilidad.

Dijo que este era un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada y pidió apoyo expreso al gobierno de su estado.

Un alcalde más que pierde la vida porque quienes mandan en muchas regiones del país son los grupos criminales y porque los gobiernos de Morena los dejan actuar a sus anchas.