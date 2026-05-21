Busca Morena blindar elecciones de intervención extranjera

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, anunció que prepara una iniciativa de reforma para establecer una nueva causal de nulidad de las elecciones por la intervención del extranjero.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados anunció a través de sus redes sociales que prepara el documento para que sea presentada hoy mismo, para que sea incluido en el periodo extraordinario de sesiones que se realizará la próxima semana.

Luego de la polémica desatada por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua y el intercambio de acusaciones entre Morena y el PAN, la bancada de Morena preparan el blindaje desde la Constitución, con la modificación del artículo 41.

Explicó que también la Ley de Medios de Impugnación se debería modificar para darle consistencia legal y advirtió que en varios países ha habido intervención de gobiernos extranjeros, como en Ucrania y Rumania.

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Recursos de procedencia ilícita

En conferencia de prensa precisó que actualmente hay tres causales de nulidad, por violencia en las elecciones, rebase de topes de gastos de campaña y uso de recursos de procedencia ilícita y ahora se incluiría que haya intervención de personas físicas, morales o incluso gobiernos extranjeros en elecciones en el país.

La bancada de Morena prepara blindaje desde la Constitución, con la modificación del artículo 41. Foto: Cuartoscuro ❮ ❯

El texto de la iniciativa precisó que la preservación de la integridad de los procesos electorales es un requisito indispensable para que el sufragio sea verdaderamente libre y auténtico. "En el escenario contemporáneo, la democracia mexicana enfrenta amenazas externas que buscan subvertir la voluntad popular mediante la injerencia de gobiernos, organismos o agentes extranjeros.

Contienda equitativa rumbo a 2017

Estas acciones no solo vulneran la equidad de la contienda, sino que atacan directamente la soberanía nacional, la cual reside esencial y originariamente en el pueblo. La ausencia de mecanismos procesales específicos para sancionar la intromisión extranjera con la nulidad de la elección pone en riesgo la estabilidad del régimen democrático", señala.

Por su lado, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para cerrar el paso a las campañas automatizadas de desinformación que buscan intervenir y manipular los procesos electorales desde el entorno digital.

El día de hoy acompañamos a la Presidenta @Claudiashein para presentar reformas a la Ley Electoral con el propósito de crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y así prevenir la postulación de perfiles con riesgo razonable de vínculos con la delincuencia... pic.twitter.com/W5HejrCoPN — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) May 21, 2026

Detección de cuentas falsas en redes sociales

Explicó que el avance tecnológico y el crecimiento de las plataformas digitales han transformado la manera en que la ciudadanía se informa, participa y debate en la vida pública, y entre otras cosas, en la actualidad se ha distorsionado la finalidad de la comunicación digital con: redes automatizadas de difusión masiva, operaciones coordinadas para amplificar artificialmente contenidos, campañas sistemáticas de desinformación y esquemas opacos de financiamiento digital, muchas veces provenientes del extranjero.

La propuesta plantea dotar al Instituto Nacional Electoral (INE) de herramientas legales para detectar y combatir operaciones coordinadas en redes sociales, uso masivo de bots, cuentas falsas y campañas financiadas desde el extranjero que buscan alterar artificialmente la conversación pública, manipular tendencias y poner en riesgo la equidad democrática en México.