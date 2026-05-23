La selección de Irán tendrá su campamento mundialista en México

La selección de Irán trasladará su campamento base para el Mundial a México, luego de recibir la aprobación de la FIFA, informó este sábado la Federación Iraní de Futbol.

El equipo inicialmente planeaba asentarse en Tucson, Arizona pero ahora se instalará en Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Futbol, explicó que el cambio fue autorizado tras reuniones con directivos de la FIFA y organizadores del Mundial ya que esto facilitará los traslados del equipo hacia Estados Unidos donde Irán disputará sus encuentros.

Contexto político y seguridad influyen en decisión

La decisión ocurre en medio de la tensión política y militar que se vive en Medio Oriente, así como por preocupaciones relacionadas con temas de seguridad y posibles retrasos en la emisión de visas para jugadores y miembros de la delegación iraní.

Irán debutará el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, posteriormente enfrentará a Bélgica y cerrará la fase de grupos contra Egipto en Seattle.