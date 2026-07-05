Sheinbaum reconoce triunfo de Isaac del Toro en el Tour de Francia

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al ciclista mexicano Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, con un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde reconoció el resultado alcanzado por el corredor en la principal prueba del ciclismo internacional.

"Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026", escribió la mandataria, acompañando la publicación con tres emojis de aplausos, sin añadir comentarios sobre el desarrollo de la competencia.

Impacto del desempeño mexicano en el Tour de Francia 2026

El mensaje presidencial apareció después de la victoria conseguida por Del Toro, resultado que colocó al ciclista mexicano entre los protagonistas de la edición 2026 del Tour de Francia y generó reacciones de reconocimiento desde distintos ámbitos públicos y deportivos.

Felicidades a Isaac del Toro por su triunfo en la segunda etapa del Tour de Francia 2026 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 5, 2026

Con esa publicación, Sheinbaum se sumó a las expresiones institucionales dirigidas al corredor mexicano, cuyo desempeño ha incrementado la atención sobre la participación nacional en una competencia históricamente dominada por equipos europeos.

La felicitación forma parte de las publicaciones que la titular del Ejecutivo dedica a reconocer logros de deportistas mexicanos en competencias internacionales de alto nivel, utilizando sus canales oficiales para difundir esos mensajes.