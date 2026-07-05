Sheinbaum llama a apoyar a la Selección antes del partido contra Inglaterra

La expectativa por el partido entre México e Inglaterra dominó la conversación pública este domingo. Minutos antes del inicio del encuentro de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a la población a respaldar a la Selección Mexicana y pidió disfrutar la jornada con responsabilidad.

"¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad", escribió la mandataria en su cuenta de X mientras miles de aficionados esperaban el silbatazo inicial.

Retraso del partido por tormenta eléctrica

Desde el inicio del torneo, Sheinbaum ha seguido públicamente el desempeño del representativo nacional. Tras el triunfo sobre Ecuador celebró la clasificación a octavos de final y, antes del duelo contra Inglaterra, volvió a utilizar sus redes sociales para convocar a la afición a respaldar al equipo y privilegiar una celebración responsable.

El mensaje coincidió con el retraso del partido debido a una tormenta eléctrica registrada en la zona del Estadio Azteca. La FIFA activó su protocolo de seguridad y recorrió el inicio del encuentro una hora, de las 18:00 a las 19:00 horas, para proteger a jugadores, aficionados y personal operativo.

El duelo representa uno de los compromisos más trascendentes para la Selección Mexicana en las últimas décadas. El equipo dirigido por Javier Aguirre busca romper la barrera de los octavos de final y volver a instalarse entre los ocho mejores del mundo, una instancia que no alcanza desde el Mundial de México 1986.

La Copa del Mundo de 2026 también marca un momento histórico para el país. México comparte la organización con Estados Unidos y Canadá y se convirtió en la primera nación en albergar tres ediciones del torneo, después de 1970 y 1986.

La expectativa por el desempeño del Tricolor ha movilizado a millones de personas durante las últimas semanas. La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey habilitaron espacios públicos para seguir los partidos, mientras restaurantes, plazas y establecimientos comerciales registraron una alta afluencia de aficionados.