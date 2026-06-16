Reforma se pinta de amarillo con banderazo de aficionados colombianos

Decenas de seguidores de Colombia se reunieron en Paseo de la Reforma para mostrar su apoyo a la selección antes de su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Entre cánticos y banderas, colombianos celebran en CDMX. Redes Sociales.
Decenas de seguidores de Colombia se reunieron en Paseo de la Reforma para mostrar su apoyo a la selección antes de su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Por: Jessica López
A un día del debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA, aficionados de la selección sudamericana se congregaron la tarde de este martes sobre Paseo de la Reforma para realizar un banderazo y alentar a su equipo.
Vestidos con playeras amarillas, portando banderas y entonando cánticos, los seguidores colombianos comenzaron a reunirse en distintos puntos de la emblemática avenida capitalina, donde generaron un ambiente festivo previo al encuentro de este miércoles.
Entre música, fotografías y muestras de apoyo, los aficionados aprovecharon para convivir con otros seguidores que han llegado a la Ciudad de México con motivo del torneo.
La concentración llamó la atención de peatones que transitaban por la zona, quienes se acercaron para observar el ambiente mundialista que comienza a sentirse en la capital del país.
Colombia buscará iniciar con una victoria su participación en el torneo cuando dispute su primer compromiso este miércoles.
Entre cánticos y banderas, colombianos celebran en CDMX. Redes Sociales.
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