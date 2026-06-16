Reforma se pinta de amarillo con banderazo de aficionados colombianos

A un día del debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA, aficionados de la selección sudamericana se congregaron la tarde de este martes sobre Paseo de la Reforma para realizar un banderazo y alentar a su equipo.

Vestidos con playeras amarillas, portando banderas y entonando cánticos, los seguidores colombianos comenzaron a reunirse en distintos puntos de la emblemática avenida capitalina, donde generaron un ambiente festivo previo al encuentro de este miércoles.

Inicia el banderazo colombiano en el Ángel de la Independencia, a un día del debut de Colombia en la Copa del Mundo 2026 ante Uzbekistán en el Estadio Azteca. #MundialTelemundo pic.twitter.com/OOwcMkmfU2 — Francisco Espinosa (@fesga_) June 16, 2026

Ambiente mundialista en Ciudad de México previo al debut de Colombia

Entre música, fotografías y muestras de apoyo, los aficionados aprovecharon para convivir con otros seguidores que han llegado a la Ciudad de México con motivo del torneo.

La concentración llamó la atención de peatones que transitaban por la zona, quienes se acercaron para observar el ambiente mundialista que comienza a sentirse en la capital del país.

Colombia buscará iniciar con una victoria su participación en el torneo cuando dispute su primer compromiso este miércoles.