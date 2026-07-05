¿Cómo será el acceso al Ángel de la Independencia?

Después de la desafortunada tragedia del pasado martes 30 de junio, donde 4 personas perdieron la vida durante los festejos del triunfo de México vs Ecuador, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que reforzaría las medidas de seguridad durante el partido de México vs Inglaterra.

Parte de ello consiste en limitar la afluencia de la población al Ángel de la Independencia, que hasta hace casi ya una semana, registró entre 800 mil y 1.3 millones de asistentes a las inmediaciones, que dejó como resultado muertes por asfixia.

El operativo de seguridad alrededor del Ángel de la Independencia, constará de la instalación de un polígono de seguridad que irá desde la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete. Según información de Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, habrá un segundo filtro de seguridad.

Cierres viales

Parte del segundo filtro de seguridad, serán las adecuaciones viales y cierre tanto de avenida Chapultepec y Av. de los Insurgentes para garantizar el aforo y desaforo seguro de las personas.

#SeguridadMundial | Desde un helicóptero de los #Cóndores de la #SSC se realizan sobrevuelos de supervisión y vigilancia en las inmediaciones del #ÁngelDeLaIndependencia y el corredor de Paseo de la #Reforma, para mantener la seguridad de los aficionados nacionales y extranjeros,... pic.twitter.com/gquz79KUuE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 5, 2026

En ambos sentidos habrá circulación peatonal desde Avenida de los Insurgentes hasta Lieja y Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos y desde Glorieta de los Insurgentes hasta Paseo de la Reforma.

Accesos al Ángel de la Independencia

Fuente de la Diana Cazadora

Glorieta del Ahuehuete

El acceso al Ángel de la Independencia estará limitado a dos puntos específicos para facilitar la movilidad y garantizar la seguridad de los asistentes, que ahora estarán limitados a solamente 25 mil personas de aforo.

Vázquez Camacho, aseguró que existirán filtros de seguridad para garantizar que los asistentes no lleven consigo armas, alcohol o sustancias tóxicas. Además, los accesos habilitados para la entrada y salida de los aficionados, cerrarán una vez que se alcance el aforo límite.

Pantallas en Reforma y centro histórico de CDMX

El corredor de Paseo de la Reforma y alrededores del centro histórico de la CDMX, cuentan ya con más de 60 pantallas instaladas en diferentes puntos, para que los aficionados puedan visualizar el partido sin concentrarse únicamente en un solo lugar.