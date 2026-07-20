CONADE destina 60 mdp para la delegación mexicana en Santo Domingo 2026

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) destinó 60 millones de pesos para respaldar la participación de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó su director general, Rommel Pacheco, durante la ceremonia de abanderamiento del representativo nacional.

Trayectoria histórica y objetivos de México en los Juegos Centroamericanos

Los Juegos se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana y forman parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. La edición también conmemora el centenario de la competencia regional, cuya primera edición se celebró en México en 1926.

¿Qué apoyo brindará la CONADE a la delegación mexicana?

Pacheco destacó que México llega con una trayectoria histórica como el país con más campeonatos en la competencia, al sumar 13 títulos, además de ser la única nación que ha participado en las 25 ediciones celebradas hasta ahora.

El titular de la CONADE aseguró que la delegación contará con campamentos de preparación, competencias clasificatorias, becas, atención médica, fisioterapia, apoyo psicológico, preparación física y material deportivo para afrontar la justa regional.

Añadió que ese respaldo busca ofrecer a los atletas las condiciones necesarias para competir por los primeros lugares y consolidar el proceso de preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Pacheco agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al deporte nacional y afirmó que su administración reconoce la actividad física como un derecho y como una herramienta para fortalecer el tejido social.

También recordó el ambiente de unidad que, dijo, dejó la reciente Copa Mundial de futbol organizada por México, Estados Unidos y Canadá. Consideró que esa experiencia demostró la capacidad del país para unirse en torno a objetivos comunes y llamó a mantener ese impulso en favor del deporte mexicano.

Al dirigirse a los deportistas, afirmó que representar a México implica portar la confianza de millones de personas y expresó su confianza en que la delegación volverá con resultados que mantengan al país entre las principales potencias deportivas de la región.