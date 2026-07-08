Confirmado: Justin Bieber cantará en la final del Mundial 2026 junto a Shakira, Madonna y BTS

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo definirá al nuevo campeón del futbol internacional, también tendrá un espectáculo musical que promete convertirse en uno de los momentos más esperados del torneo.

La FIFA confirmó la participación de grandes figuras de la música para el primer show de medio tiempo en una final mundialista, encabezado por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber. El evento se realizará el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

El espectáculo será producido por Global Citizen y estará bajo la curaduría de Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien será el encargado de darle forma al show que acompañará al partido más importante del torneo.

THIS JUST IN: @justinbieber is joining as a co-headliner of the first-ever FIFA World Cup 2026™ Final Halftime Show! He joins @Madonna, @shakira, and @bts_bighit for the historic show, in support of the FIFA Global Citizen Education Fund.



Also taking the stage: @burnaboy,... pic.twitter.com/KnxsEt32Dq — Global Citizen ? (@GlblCtzn) July 8, 2026

¿Quiénes cantarán en el medio tiempo del Mundial 2026?

La FIFA dio a conocer un cartel con artistas de diferentes generaciones y estilos musicales:

Shakira

Madonna

BTS

Justin Bieber

Además, el espectáculo contará con la participación de Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el PS22 Chorus y una intervención de Coldplay.

También se contempla la aparición de personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets como parte del mensaje social del espectáculo.

La presentación busca unir futbol, música y una causa social, pues estará vinculada al Fondo de Educación de FIFA y Global Citizen, iniciativa que busca ampliar el acceso a educación y oportunidades deportivas para niñas y niños alrededor del mundo.

Shakira vuelve a un escenario mundialista

La participación de Shakira representa un nuevo capítulo en su relación con la Copa del Mundo. La cantante colombiana ya fue protagonista de los torneos de 2010 y 2014, convirtiéndose en una de las artistas más identificadas con la música mundialista.

Ahora regresará para formar parte de la primera final del Mundial con un espectáculo oficial de medio tiempo.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, recinto ubicado en la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

El partido definirá al campeón de una edición histórica del torneo, que por primera vez contará con 48 selecciones participantes y será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.