"Dae Han Min Guk", el popular canto de los aficionados de Corea del Sur; ¿qué significa?

Si este jueves escuchas a miles de aficionados coreanos gritar “Dae-Han-Min-Guk” durante el partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara del Grupo A en la Copa del Mundo, no estarán coreando el nombre de un futbolista ni una canción de moda.

La expresión significa República de Corea, el nombre oficial de Corea del Sur en idioma coreano. Por eso, cada vez que los aficionados la repiten en las tribunas, en realidad están gritando el nombre de su país.

El cántico se caracteriza por su ritmo sencillo y poderoso. Cada sílaba es acompañada por palmadas que permiten que miles de personas se coordinen al mismo tiempo, convirtiéndolo en una de las manifestaciones más reconocibles del futbol asiático.

Mexico and South Korea fans are having fun together before facing off in just 2 days



(via IG/elcheche_tj) pic.twitter.com/ieBhAtSyOs — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

El Mundial de 2002 convirtió el cántico en un símbolo nacional

Aunque el grito existía desde antes, su popularidad explotó durante la Copa del Mundo de 2002, organizada conjuntamente por Corea del Sur y Japón.

Aquel torneo marcó un antes y un después para el futbol surcoreano. Dirigidos por el neerlandés Guus Hiddink, los Tigres Asiáticos derrotaron a Portugal, Italia y España para convertirse en la primera selección asiática en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo .

Mientras el equipo avanzaba en el torneo, millones de aficionados vestidos de rojo tomaron las calles, plazas y avenidas del país. El movimiento, encabezado por el grupo de animación conocido como los "Red Devils", transformó el "Dae-Han-Min-Guk" en una expresión de orgullo nacional.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. No solo por los resultados deportivos, sino por la impresionante sincronía de los aficionados, que repetían el cántico durante horas en estadios y pantallas gigantes instaladas por todo el país. Más de dos décadas después, el grito sigue siendo una parte fundamental de la identidad futbolística de Corea del Sur.

Y esa misma expresión volverá a escucharse en Guadalajara cuando los asiáticos enfrenten a México en la fase de grupos del Mundial 2026. Porque cuando los surcoreanos cantan “Dae-Han-Min-Guk”, no están alentando a una estrella. Están alentando a toda una nación.