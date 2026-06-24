Declaran estado de emergencia en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar y de los que no se ha reportado por ahora una cifra de heridos o fallecidos.

"Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución", indicó Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

Igualmente, dijo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país, especialmente en las zonas más afectadas para la atención de los heridos, sin precisar una cifra.

No habrá clases

Rodríguez también anunció que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como todas aquellas actividades que no "son cónsonas con servicios esenciales".

La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos.

Asimismo, indicó que hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico.

Los movimientos causaron grandes afectaciones en Caracas, donde han colapsado edificios mientras otros han sufrido distintos daños materiales, según constató EFE. No se ha confirmado de momento cifras de heridos o fallecidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7.2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7.5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7.5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El informe del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detalla que el primer movimiento tuvo lugar a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy, a una profundidad de 21,9 kilómetros.

Igualmente, informó de un segundo movimiento de magnitud 7.5, ocurrido en la localidad de Yumare, en Yaracuy.

Con información de EFE.