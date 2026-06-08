Pumas anuncia salida oficial de Efraín Juárez; dejó un subcampeonato y un liderato en Liga MX

Se acabó el culebrón del Pedregal. Luego de varios días en que estaba el estira y afloja entre Efraín Juárez y la directiva, por fin se anunció la salida del joven entrenador mexicano.

"Después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales".

De tal forma que ahora sí ya se acabó la era de Juárez, la cual duró un año y tres meses, luego de que llegó en marzo del 2025.





La salida de Efraín ya se sabía desde la semana pasada, pero no se habían puesto de acuerdo en la forma en la que se iba a terminar el contrato.

Porque al estratega aún le faltaban seis meses más, ya que su relación laboral con el club finalizaba en diciembre de este año.

Sin embargo, Juárez ya no quiso seguir en Pumas luego de que la directiva le comunicó que no le va a traer el tipo y/o cantidad de jugadores que él pretende, para realmente competir por un título.

Entonces, luego de que ya se resolvió el tema de la cláusula de rescisión, aunado a que Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club ya tenía muchas diferencias con él, la relación con el estratega ya estaba muy desgastada.

El legado de Efraín Juárez en Pumas

El legado de Efraín Juárez es que Pumas fue Campeón del Clausura por cincuenta y cuatro minutos, hasta que Rubén Duarte metió autogol y Cruz Azul empató en la Final, para luego en el agregado darle la vuelta y llevarse la Copa.

También, el entrenador consiguió récord de puntos en torneos cortos para la institución al llegar a un total de 36, además de que Universidad Nacional finalizó en primer lugar en la fase regular, con 34 goles a favor siendo la mejor ofensiva del certamen.

Efra dirigió un total de 60 partidos entre Liga MX, Leagues Cup y Concacaf, de los cuales ganó 24, empató 19 y perdió 17 entre los tres torneos.

Resultados y desafíos en la Liguilla y Concachampions

En la Liguilla, eliminó al América en cuartos y a Pachuca en semifinales, pero ya no pudo con Cruz Azul en la Final, por lo que Pumas sigue con su sequía de 15 años sin títulos.

Su fracaso más grande fue en dos ediciones de Concachampions. En la de 2025, fue eliminado de último minuto en cuartos por los Whitecaps de Vancouver.

Mientras que en la de 2026 fue despachado sorpresivamente en primera ronda por el San Diego FC, resultado con el que la afición lo quería fuera del club, aunque lo logró levantar hasta conseguir el subcampeonato de la Liga MX.