El sueño por el Tri reunió a 1.35 millones de personas en toda la CDMX

Un total de 1 millón 350 mil personas se reunieron en distintos puntos del país para seguir el partido de la Selección Mexicana, en una jornada que volvió a demostrar la pasión que despierto el Tricolor en cada presentación del Mundial 206.

Ni la lluvia ni las condiciones del clima lograron detener a la afición mexicana, que desde temprano se mantuvo en plazas públicas, fan zones y espacios habilitados por autoridades para la transmisión del encuentro.

Incluso, el partido registró un ligero retraso en su inicio debido al mal tiempo, pero eso no frenó a miles de seguidores que decidieron permanecer para apoyar hasta el último minuto.

En cada punto de reunión se vivió un ambiente de esperanza y emoción, donde familias enteras alentaron al equipo nacional pese al resultado adverso. México peleó dentro de la cancha, dejó momentos de entrega y carácter y aunque el marcador no acompañó, la afición respondió con fidelidad y orgullo.

Operativo de seguridad y saldo blanco en la capital

"Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa".

Señaló Clara Brugada al anunciar el número de asistentes para ver el partido dentro de la capital.

Un millón 350 mil personas disfrutaron el partido de la Selección Mexicana.



Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa. pic.twitter.com/y7ls4vDksd — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 6, 2026

Al cierre de la jornada, las autoridades informaron saldo blanco hasta el momento. Hay que recordar que, tras los incidentes registrados previamente durante las concentraciones, se reforzó la presencia y vigilancia en distintos puntos de la capital para garantizar un retorno seguro de los asistentes.

En esa línea, las autoridades informaron que el operativo de seguridad y prevención se mantiene activo en diversas zonas de la ciudad, con acciones permanentes de supervisión para preservar el orden durante las concentraciones.

Como parte de estas labores se realizaron:

· 820 retiros de comercio en vía pública

· 9,269 latas de cerveza aseguradas y destruidas

· 497 botellas decomisadas

· 9 estacionamientos suspendidos por venta o resguardo de bebidas alcohólicas

· 0 remisiones

#Actualización | ?? Continuamos con el operativo para garantizar la seguridad de tod@s, mediante acciones de supervisión y prevención en distintos puntos de la ciudad.



? 820 retiros de comercio en vía pública.

9,269 latas de cerveza destruidas o decomisadas.

497... pic.twitter.com/WBdljEU1dX — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 6, 2026

Las autoridades subrayaron que estas acciones buscan mantener un ambiente seguro, ordenado y familiar durante los festejos, reiterando que la corresponsabilidad ciudadana es clave para evitar incidentes.