Embajada de EU también emite alerta de seguridad por partido de México vs Inglaterra

La embajada de Estados Unidos en México emitió un comunicado para instar a los ciudadanos norteamericanos a extremar precauciones durante el partido de México contra Inglaterra que sucederá la tarde de este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

En el texto, la representación diplomática explicó que este evento convoca a enormes congregaciones, tanto en las inmediaciones del estadio como en los Fan Fest habilitados para ver el encuentro, así como diversas vías públicas en las que los aficionados se reúnen a celebrar.

¿Qué declaró la embajada de EU?

Las últimas celebraciones del triunfo de la Selección Mexicana han causado un nivel de hacinamiento que provocó heridos, y el martes 30 de junio —tras la victoria contra Chequia—, cuatro personas resultaron fallecidas, dos hombres y dos mujeres.

Esta situación fue retomada por la embajada, que reiteró el llamado a evitar grandes multitudes.

Frente a ello, se emitieron algunas recomendaciones para los ciudadanos estadunidenses que planeen asistir al evento:

Mantenerse alerta en grandes multitudes, identificando salidas cercanas y un plan de evacuación.

Estar informado a través de medios locales.

Seguir las redes sociales de las sedes anfitrionas para mantenerse informado en tiempo real de las últimas noticias.

Descargar e imprimir la guía de contacto con la embajada.

Ingresar al Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes.

Contactar con la Embajada de Estados Unidos en caso de necesitar ayuda.

Reino Unido emite alerta de viaje a México

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido puso a disposición una advertencia de riesgos e inseguridad sobre 11 entidades del país en las que desaconseja efectuar viajes.

De acuerdo con la representación diplomática británica, el seguro podría quedar invalidado si los ciudadanos viajan en contra de dichas recomendaciones.

Resaltando la sugerencia de evitar los viajes no esenciales, el Ministerio enlista los estados de:

Baja California

Chihuahua

Sinaloa

Tamaulipas

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Jalisco

Colima

Guerrero

Chiapas

En referencia al Mundial 2026, Reino Unido también había referenciado los fallecimientos durante los festejos en el Ángel de la Independencia tras la victoria obtenida contra la selección de Ecuador.

También señaló que durante el torneo ha aumentado el robo de celulares y la adulteración de bebidas.

"Si tiene previsto regresar a Estados Unidos para un partido posterior y pierde o le roban el pasaporte, no podrá utilizar un documento de viaje de emergencia proporcionado por la Embajada británica para volver a entrar en los Estados Unidos desde México", advirtió finalmente.