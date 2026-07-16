¿España o Argentina? Checo Pérez revela a quién le gustaría ver campeón del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y, además de millones de aficionados, diversas figuras del deporte y el entretenimiento han revelado cuál es la selección que esperan ver levantar la Copa del Mundo.

Uno de ellos fue el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien habló sobre el duelo entre España y Argentina y reconoció que, aunque tiene un vínculo especial con ambos países, hay un jugador al que le gustaría ver conquistar un nuevo título.

¿Checo Pérez se rinde ante Messi antes de la final?

Durante una entrevista, el tapatío fue cuestionado sobre cuál era su favorito para la final del Mundial 2026. Aunque reconoció que tiene una conexión muy cercana con España, debido a que pasa parte del año en ese país junto a su familia, también admitió el cariño que siente por Argentina.

"Con España tengo una conexión muy grande. Paso un buen tiempo ahí, en familia, todos los años. Tengo mucho cariño por España y por la Argentina también. Con Messi, el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo ganar. La verdad es que es difícil escoger a uno", respondió.

Checo evitó inclinarse completamente por una selección, aunque dejó claro que le gustaría ver a Lionel Messi levantar una vez más el trofeo.

El piloto también aseguró que cualquiera de los dos equipos sería un campeón justo.

"Quien sea el ganador va a ser un muy buen ganador. Los dos merecen estar en la final, creo que vamos a ver el mejor partido del Mundial y creo que es lo más interesante del fin de semana", agregó.

No es la primera vez que el mexicano expresa su simpatía por la Albiceleste. Durante el Mundial de Qatar 2022 también manifestó públicamente su deseo de que Lionel Messi y Argentina conquistaran el título, e incluso antes del Mundial 2026 colocó al conjunto sudamericano entre sus principales favoritos para ganar la Copa del Mundo.

Checo diciendo que lo más interesante del fin de semana es la final del Mundial



Ya le vale la F1 (a mí también Checo )



"Con España tengo una conexión muy grande, paso un buen tiempo ahí en familia, y con Messi, es el mejor jugador de la historia, me encantaría verlo... pic.twitter.com/nSnUzZEw2a — Marie (@ma_fe79) July 16, 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz apoyan a España

Del otro lado aparecen los pilotos españoles de Fórmula 1 Fernando Alonso y Carlos Sainz, quienes reconocieron que harán todo lo posible por seguir la final una vez concluido el Gran Premio de Bélgica.

Alonso aseguró que su principal objetivo tras la carrera será regresar a casa para ver el partido, mientras que Sainz adelantó que intentará seguir el encuentro incluso durante su viaje de regreso, dejando claro su respaldo a la selección española.

La música también toma partido

La clasificación de Argentina a la final también fue celebrada por varias figuras de la música.

Artistas como Bizarrap, Trueno, Duki, María Becerra, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK y Tini compartieron mensajes, fotografías y publicaciones en redes sociales mostrando su apoyo a la Albiceleste tras conseguir el pase al partido por el título.

Una final que promete hacer historia

España y Argentina disputarán el título del Mundial 2026 en un encuentro que reúne al actual campeón de Europa y al vigente campeón del mundo.

Mientras algunos famosos ya dejaron clara su preferencia y otros, como Checo Pérez, reconocen que será difícil elegir entre dos selecciones de alto nivel, la expectativa crece por un partido que muchos consideran el mejor duelo para cerrar la Copa del Mundo.