Videos Captan enfrentamiento afuera del Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026

Mientras miles de aficionados disfrutaban del partido inaugural del Mundial 2026, videos compartidos en redes sociales mostraron momentos de tensión registrados en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

En las imágenes se observan empujones, forcejeos y enfrentamientos entre personas identificadas por usuarios como integrantes del llamado bloque negro y elementos de la policía que resguardaban los accesos al inmueble.

Los hechos habrían ocurrido cerca de las entradas al estadio cuando transcurría el minuto 30 del encuentro entre México y Sudáfrica. Mientras dentro del inmueble la afición celebraba la ventaja del Tri en el marcador, en el exterior se registraban los incidentes captados por diversos asistentes.