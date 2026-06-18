Padre de Messi enfrenta problemas de salud; familia pide respeto

La familia de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, informó este jueves que atraviesa una situación de salud y que actualmente se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose favorablemente.

La información fue difundida mediante un comunicado oficial publicado por la familia, luego de que en las últimas horas crecieran las especulaciones sobre el estado de salud del empresario, incluyendo versiones difundidas por algunos medios que aseguraban que había fallecido.

"Florencia Peña"



Porque así fue el momento en el que dio la noticia de que falleció Jorge Messi, el padre de Lionel Messi. Luego tuvo que pedir disculpas por dar INFORMACIÓN SIN CHEQUEAR.

pic.twitter.com/anjb3jC8L6 — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) June 18, 2026

A través de un comunicado difundido el 18 de junio de 2026, los familiares señalaron que Jorge Messi se encuentra en proceso de recuperación y que su evolución ha sido favorable dentro del cuadro que presenta.

"En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", indica el comunicado.

La familia también expresó su molestia por los rumores y versiones que han circulado en las últimas horas sobre el estado de salud de Jorge Messi, al considerar que se ha tratado de una situación privada con falta de sensibilidad y respeto.

Asimismo, aclaró que únicamente los familiares cercanos cuentan con información precisa sobre su condición, por lo que pidió no dar credibilidad a versiones que no provengan de sus canales oficiales.

En el comunicado, los familiares solicitaron responsabilidad, prudencia y humanidad al abordar el tema, además de respetar la privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge Messi durante este proceso.

Finalmente, señalaron que cualquier actualización relevante sobre su estado de salud será comunicada oportunamente por la propia familia.