Abren Fan Fest del Zócalo para el debut de México en el Mundial 2026

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que este miércoles serán retiradas las vallas instaladas en el Zócalo capitalino para permitir el acceso de la ciudadanía al FIFA Fan Fest, donde se transmitirá en pantallas gigantes el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 entre México y Sudáfrica.

A través de sus redes sociales, convocó a los capitalinos a acudir a la Plaza de la Constitución para acompañar a la Selección Mexicana en su debut mundialista y disfrutar de las actividades preparadas con motivo del torneo.

Al hacer la invitación, informó que las vallas colocadas en el perímetro del Zócalo serán retiradas para permitir el ingreso del público.

El retiro de estas estructuras ocurre después de varios días en los que el primer cuadro de la ciudad permaneció cercado como parte de los operativos de seguridad implementados ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros colectivos en el Centro Histórico.

FAN FEST.

El retiro de estas estructuras ocurre después de varios días. Foto: Cuartoscuro

Abren FIFA Fan Fest en Zócalo

"Hoy gana México", expresó Brugada Molina, quien aseguró que el Zócalo se convertirá en un gran festival futbolero para que familias y aficionados sigan el encuentro inaugural en las pantallas gigantes instaladas en la plaza.

La jefa de Gobierno precisó que los accesos al FIFA Fan Fest estarán habilitados por las calles de 20 de Noviembre y Pino Suárez, por donde podrán ingresar los asistentes una vez que se abran las puertas del recinto.

Está listo el FIFA Fan Festival del zócalo CDMX para recibir a los visitantes y aficionados del futbol. Esperando las autoridades indiquen logística de acceso. pic.twitter.com/CaorASQSwh — FIFA World Cup 26™? Mexico City (@MexicoCity26) June 10, 2026

Asimismo, recordó que la capital cuenta con 18 festivales futboleros distribuidos en distintas zonas de la ciudad, por lo que invitó a la población a ubicar la sede más cercana para disfrutar de los encuentros de la Copa del Mundo.