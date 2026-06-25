México es la primera selección fuera de Europa y Sudamérica en lograr tres victorias sin recibir goles en fase de grupos
El récord que pone a soñar al Tri: sólo cuatro selecciones lo habían conseguido
Por: Jessica López
La Selección Mexicana sigue escribiendo páginas inéditas en la Copa del Mundo 2026. Tras vencer 3-0 a Chequia en el Estadio Ciudad de México, el Tricolor cerró la fase de grupos con tres victorias en tres partidos y sin recibir un solo gol, una combinación que únicamente habían conseguido cuatro selecciones en toda la historia de los Mundiales.
El equipo de Javier Aguirre venció a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia lo que le permitió avanzar como líder de grupo, sumando 9 puntos.
La exclusiva lista la integran:
Brasil (1986)
- 1-0 vs España, 1-0 vs Argelia, 3-0 vs Irlanda del Norte
- Alcanzó los cuartos de final
- Fue eliminado por Francia en penales
- Logró 6 puntos
Italia (1990)
- 1-0 vs Austria, 1-0 vs Estados Unidos, 2-0 vs Checoslovaquia
- Llegó hasta las semifinales
- Finalizó en el tercer lugar del torneo
- Logró 6 puntos
Argentina (1998)
- 1-0 vs Japón, 5-0 vs Jamaica, 1-0 vs Croacia
- Alcanzó los cuartos de final
- Quedó fuera frente a Países Bajos
- Logró 9 puntos
Uruguay (2018)
- 1-0 vs Egipto, 1-0 vs Arabia Saudita, 3-0 vs Rusia
- Llegó a los cuartos de final
- Fue eliminado por Francia, que posteriormente sería campeón del mundo
- Logró 9 puntos
México (2026)
- 2-0 vs Sudáfrica, 1-0 vs Corea del Sur, 3-0 vs Chequia
- Se convirtió en la primera selección fuera de Europa y Sudamérica en lograr esta hazaña.
- Logró 9 puntos
Holanda también logró ganar sus tres partidos de la fase de grupos en el Mundial de 1974; sin embargo, no mantuvo su portería en cero, ya que recibió un gol ante Bulgaria. Por esa razón no forma parte de esta lista, aunque sí consiguió iniciar el torneo con tres victorias consecutivas.
Holanda (1974)
- 2-0 vs Uruguay, 0-0 vs Suecia, 4-1 vs Bulgaria
- Llegó hasta la final del Mundial
- Terminó como subcampeón tras perder ante Alemania Federal
- Logró 5 puntos
México ya aseguró un lugar en la historia al convertirse en apenas la quinta selección que gana sus tres partidos de fase de grupos sin recibir gol.
Ahora viene el verdadero desafío que es trasladar ese dominio a las rondas de eliminación directa y demostrar que este Tricolor puede aspirar a algo que ninguno de sus predecesores en esta exclusiva lista logró alcanzar: conquistar la Copa del Mundo.
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