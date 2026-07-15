Casi 1 año tardó FGR en vincular a"El Jando" como piloto de "El Mayo"

Esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó la detención y vinculación a proceso de Mauro Alberto "N", quien inicialmente fue detenido con otro nombre. A Mauro Alberto "N" se le vincula con el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada como su piloto.

Casi un año después, la Fiscalía General de la República justificó la entrega de "El Jando" a EU, después de su expulsión, cuando se encontraron indicios que lo vinculaban al presunto secuestro del cofundador del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial de la FGR, la cronología de los hechos fue la siguiente:

08 de febrero de 2025

En Jesús María, Culiacán, Sinaloa, luego de que integrantes de un grupo delictivo que se trasladaba en un vehículo con blindaje agredieran a personal del Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido Mauro Alberto "N" o Alejandro "N" alias "Jando".

En dicha acción perdió la vida un elemento del Ejército y cinco resultaron heridos. Al ser detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República, este individuo se identificó con otro nombre.

Se desconocía su identidad

Las pruebas periciales llevadas a cabo posteriormente por la Fiscalía establecieron su verdadera identidad. Esta persona, fue vinculada a proceso por diversos delitos y fue identificada como un miembro del grupo delictivo del Cártel de Sinaloa con un alto nivel en dicha organización con riesgo para la seguridad nacional.

Mauro Alberto "N" alias "Jando", en su momento, fue interrogado sobre su participación en la organización delictiva negando sus vínculos.

Agosto de 2025

Fue entregado con otros 25 delincuentes de alta peligrosidad, con fundamento en la Ley de Seguridad Nacional.



Ernestina Godoy y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó al "Mayo" Zambada. Foto: Cuartoscuro

Junio de 2026

La actual titular de la FGR (Ernestina Godoy) y su equipo encontraron en las carpetas indicios en coincidencia de voz y huellas dactilares con el piloto que trasladó el 25 de julio de 2024 a Ismael "N" y Joaquín "N", de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, en Estados Unidos.

Cabe destacar que su entrega no extingue las investigaciones.

La FGR conserva las grabaciones, peritajes, entrevistas y demás datos integrados en las carpetas de investigación y puede solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica entre ambos países.