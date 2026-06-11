México y su ambiente mundialista conquistan a aficionados extranjeros

El Mundial 2026 no solo dejó emociones dentro del campo; la euforia mundialista se ha trasladado a las calles, donde mexicanos y extranjeros se han dejado ver en redes sociales en una fiesta interminable tras el primer partido de la Copa del Mundo.

En plataformas digitales ya circulan videos en los que aficionados extranjeros aparecen celebrando con mexicanos como si fueran parte del mismo grupo de siempre, entre música, risas y baile improvisado, lo que ha convertido cada encuentro en una auténtica convivencia mundialista.

Ni siquiera la lluvia que azotó a la Ciudad de México impidió que los aficionados continuaran con el festejo.

The rain isn´t stopping the Mexican fans!



Love these people. This is football ?? pic.twitter.com/3R1A6qzduV — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) June 11, 2026

El influencer argentino Iñaki compartió un video en sus redes sociales acompañado de la frase "¿Así festejan los mexicanos?", en el que se le observa rodeado de aficionados, saltando, conviviendo y hasta tomando una cerveza en medio del ambiente festivo.

Pero el ambiente mundialista no comenzó solo después del partido, sino desde la llegada de los visitantes al país. El creador de contenido Noel Robinson publicó un video desde la calle Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde aparece bailando y disfrutando del ambiente, acompañado del mensaje:

"¡La gente en México entiende las vibras! Alguien tiene que enseñarme a bailar cumbia!"

Y no solo en la capital se vive el ambiente mundialista, pues la fiesta también se ha trasladado a otras sedes del torneo. En el partido entre Corea del Sur y República Checa, disputado en el Estadio Akron de Guadalajara, también se ha dejado sentir la presencia de aficionados en un ambiente de convivencia.

Las redes sociales continúan registrando momentos del ambiente mundialista en sus primeras jornadas, donde la convivencia entre aficionados se ha vuelto parte constante del espectáculo fuera del estadio.