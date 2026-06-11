El corazón del Mundial late en el Zócalo: miles de aficionados se reúnen para vivir la fiesta del futbol

Desde varias calles antes de llegar al Zócalo capitalino, la pasión por el Mundial 2026 ya se hacía sentir. De acuerdo con un recorrido realizado por Miguel colaborador de Ovaciones, cientos de aficionados formaron largas filas para ingresar al FIFA Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

El acceso al evento estuvo marcado por una espera prolongada debido a la gran afluencia de personas que buscaban un lugar para seguir la inauguración de la Copa del Mundo desde el corazón de la Ciudad de México.

Sin embargo, entre las camisetas de la Selección Mexicana, las banderas y el entusiasmo de los asistentes, también se encontraba un grupo de madres buscadoras que aprovecharon la concentración de personas para mostrar las fotografías de sus familiares desaparecidos.

Una de ellas fue Gabriela Flores, originaria de Puebla, quien explicó que su presencia no tenía como objetivo protestar contra el evento deportivo.

"Vengo a apoyar. Yo no estoy en contra del Mundial, solo vengo a visibilizar el rostro de mi hija. Los que estamos en este momento aquí pedimos que vean su rostro para tener la bendición de que alguien la reconozca y pueda ayudar a encontrarla", expresó.

Asimismo, rechazó que las madres buscadoras hayan acudido por intereses políticos o mediante movilizaciones organizadas.

"No somos acarreados. Soy una mamá a la que lamentablemente le impusieron una sentencia: buscar a mi hija", señaló.

Tras varios minutos de espera y en medio de algunos empujones provocados por la gran cantidad de asistentes, los aficionados lograron ingresar al Fan Fest. Una vez dentro, el ambiente mundialista se apoderó del Zócalo: porras, banderas, playeras de la Selección Mexicana y cientos de personas pendientes de las pantallas gigantes marcaron el inicio de la fiesta futbolera en la capital del país.

Con información de Miguel Hernández desde el Zócalo de la Ciudad de México.