¿Quién fue el único argentino que respetó la celebración de España en la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 dejó imágenes que trascendieron el resultado deportivo.

Además del histórico triunfo de España sobre Argentina, un momento durante la ceremonia de premiación acaparó la conversación en redes sociales y medios internacionales.

Mientras la tensión seguía presente tras el silbatazo final, un futbolista argentino protagonizó un gesto que fue reconocido por aficionados y analistas, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la entrega del trofeo.

En Ovaciones te decimos cuál fue el único jugador de Argentina que no dio la espalda a España durante la celebración de la final del Mundial 2026.

José Manuel "Flaco" López | Foto: MexSport



El argentino que apoyó a España durante festejos

España conquistó la Copa del Mundo tras imponerse 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium, en una final intensa que estuvo marcada por la rivalidad deportiva y varios momentos de fricción sobre el terreno de juego.

Durante la ceremonia oficial organizada por la FIFA, luego de que los jugadores argentinos recibieron las medallas de plata, gran parte del plantel albiceleste se giró hacia la grada para agradecer el apoyo de sus aficionados justo cuando comenzaba la premiación del nuevo campeón.

Sin embargo, José Manuel "Flaco" López optó por mantenerse viendo hacia el escenario principal y presenció el momento en el que el capitán español, Rodri, levantó el trofeo de la Copa del Mundo.

Además, acompañó el instante con aplausos, un gesto que fue interpretado por numerosos aficionados y medios deportivos como una muestra de respeto hacia el rival y de espíritu deportivo.

Aunque cada futbolista reaccionó de manera distinta tras la derrota, la actitud del delantero argentino generó una oleada de comentarios positivos en redes sociales, donde muchos destacaron su comportamiento como un ejemplo de Fair Play.

Cabe señalar que, en algunas imágenes de la transmisión oficial, también se aprecia que Lionel Messi no permaneció completamente de espaldas durante el levantamiento del trofeo, aunque quien permaneció claramente observando la ceremonia fue el atacante del Palmeiras.

Enquanto todos os argentinos viraram de costas... Flaco López foi o único que assistiu a cerimônia da Espanha. pic.twitter.com/Pdx3nNrgG4 — João Freire (@joaofrreire) July 20, 2026

¿Quién es "Flaco" López?

José Manuel López, mejor conocido como "Flaco" López, nació el 6 de diciembre de 2000 en Argentina y se desempeña como delantero centro.

Se formó futbolísticamente en las fuerzas básicas de Lanús, club con el que debutó como profesional antes de dar el salto al futbol internacional.

En 2022 fue fichado por Palmeiras, uno de los equipos más importantes de Brasil, donde rápidamente comenzó a consolidarse gracias a su capacidad goleadora, juego aéreo y movilidad dentro del área.

Su crecimiento en el futbol brasileño le abrió las puertas de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Para el Mundial 2026 llegó como una de las alternativas ofensivas del equipo tras una destacada temporada con el conjunto paulista.

Durante la Copa del Mundo tuvo participación en dos encuentros:

Fase de grupos : disputó nueve minutos en la victoria de Argentina por 3-1 sobre Jordania.

Cuartos de final: ingresó durante la prórroga frente a Suiza y apenas dos minutos después asistió a Julián Álvarez para el gol que selló la clasificación argentina a las semifinales.

Aunque su participación en minutos fue limitada, su aporte resultó importante dentro del esquema de Scaloni en momentos decisivos del torneo.

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