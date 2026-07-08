Esta es la polémica foto de Salinas Pliego con Eduardo Feinmann

La tarde de ayer se viralizó un video emitido por Eduardo Feinmann, un comentarista argentino que aseguró que detesta a los mexicanos y que estos últimos, le tienen envidia a los argentinos. Sus declaraciones indignaron a más de una persona, pero hoy escaló hasta la presidencia de la República.

Esta mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó las declaraciones como "indignante" y al mismo tiempo vinculó al comunicador con Ricardo Salinas Pliego, asegurando que ambos eran parte de la ultraderecha. Uno en México y otro de Argentina.

Sin embargo, aunque debajo de su declaración xenófoba plasmada en un video de un programa de radio, se mostraba una fotografía con Salinas Pliego, esta mañana fue la propia presidenta quien comunicó que Feinmann tendría un vínculo con el director de Televisión Azteca.

Foto de Eduardo Feinmann con Ricardo Salinas Pliego

De acuerdo con la mandataria, fue el propio Salinas Pliego, quien ha compartido diversas publicaciones de este conductor de un programa televisivo, algo que la mandataria de México descalificó y aseguró que "los de la derecha no quieren a México". Y, hasta ahora, el comunicador no ha emitido disculpa alguna.



Eduardo Feinmann fue criticado en redes por posar en una fotografía con Ricardo Salinas Pliego. Foto: Especial

El mismo comunicador fue el que inventó noticias falsas sobre las presuntas amenazas por parte de un cártel mexicano hacia los jugadores ecuatorianos, previo a su partido México vs Ecuador, donde México resultó ganador.

De acuerdo con el Detector de mentiras, de Presidencia Feinmann forma parte del bloque en contra de Javier Negre para difundir desinformación en Argentina.

Sin embargo, dicho bloque opera también en México con el financiamiento de Ricardo Salinas Pliego.