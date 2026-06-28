Futbolistas pierden familiares tras sismos en Venezuela

Mientras ocurre la Copa del Mundo 2026, el pasado miércoles 24 de junio un terremoto doble sacudió algunos estados de Venezuela, un país que ha estado en boca de todos desde hace ya casi 4 días, debido a la tragedia, que ha cobrado miles de víctimas y de desaparecidos.

Y aunque parecieran dos hechos aislados y separados por naturaleza, lo cierto es que al menos 2 futbolistas se han visto afectados por este suceso. Quizá no lo vivieron de primera mano, pero desafortunadamente, sufrieron pérdidas familiares tras los sismos en Venezuela.

Estamos hablando de nada más y nada menos que de Lucas Trejo yde Héctor Bello, quienes aunque no fueron convocados al Mundial 2026, porque Venezuela no clasificó, también se encuentran entre las familias que viven un duelo tras los terremotos.

Futbolistas afectados por el terremoto doble en Venezuela

Lucas Trejo

Es el nombre más sonado hasta ahora, debido a que el originario de Córdoba, Argentina perdió a su esposa e hijos en el terremoto doble que sacudió a Venezuela el miércoles 24 de junio. La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira.

Este sábado 27 de junio el también futbolista Edson Alejandro Tortolero fue quien dio la fatídica noticia a través de una historia de Instagram, donde pedía respeto para la familia de Trejo.

Héctor Bello

A través de sus redes sociales, el futbolista Héctor Bello publicó el pasado 26 de junio un emotivo mensaje donde se despide de su esposa, Andrea, quien murió durante el terremoto doble de La Guaira, Venezuela, cubriendo con su cuerpo a su pequeña hija Alana, de 1 año.

" Siempre vas a ser nuestra heroína favorita mami, me voy a encargar de recordarle a nuestra bebe lo maravillosa que fuiste lo mucho que la amabas, le contaré la historia de como la salvaste amor como diste tu propia vida por nuestra hijaaa que fuiste una mujer valiente que dando tus últimos suspiros nunca la abandonaste mami", fueron algunas de sus palabras.

Canteranos del club

Además de los jugadores profesionales, el El Club Sport Marítimo de La Guaira confirmó el fallecimiento de 2 canteranos, Ricardo Veloz, de la categoría Sub17 y de Víctor Palacios de la categoría Sub15, quien murió junto con sus padres en el terremoto.

La Guaira fue la localidad más golpeada por los sismos, seguido de Caracas y algunas regiones de la costa centro-norte de Venezuela.