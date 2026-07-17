Gobierno revisará estrategia turística del Tren Maya

El gobierno federal revisará la estrategia turística del Tren Maya y el avance de su operación en la Península de Yucatán durante una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con las gobernadoras y gobernadores de la región.

La mandataria informó que al encuentro asistirán representantes de la empresa Tren Maya, administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Secretaría de Turismo y el resto del gabinete involucrado en el proyecto.

El objetivo es evaluar los resultados alcanzados y definir las acciones que seguirán para fortalecer la conectividad y atraer más visitantes.

Además del balance sobre el sistema ferroviario, la reunión incluirá una revisión de la operación de los hoteles vinculados al proyecto y del comportamiento de la actividad turística en la península.

Sheinbaum adelantó que también presentarán las nuevas locomotoras destinadas al transporte de mercancías. Explicó que el servicio de carga ya funciona en algunos tramos y permitirá ampliar las capacidades logísticas del Tren Maya.

Impacto del Tren Maya en la logística y turismo regional

Precisó que la operación integral del sistema de carga estará lista durante el primer semestre de 2027, aunque algunos segmentos ya se encuentran en funcionamiento.

La presidenta sostuvo que el transporte ferroviario de mercancías reducirá los costos logísticos para los estados del sureste y complementará la red de pasajeros, uno de los ejes de infraestructura impulsados por el gobierno federal.

La evaluación ocurre en un contexto de ajustes para incrementar la llegada de turistas a Quintana Roo y al resto de la península, luego de que la reducción de asientos disponibles en vuelos internacionales afectó el flujo de visitantes extranjeros.