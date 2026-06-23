Harry Kane y la selección inglesa fueron "embrujados" por aficionado de Ghana

La selección de Inglaterra dejó escapar sus primeros puntos en la Copa del Mundo 2026 tras empatar sin goles ante Ghana, resultado que llegó acompañado de una de las historias más peculiares del torneo.

Días antes del encuentro, el reconocido brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam aseguró públicamente que estaba realizando rituales espirituales para afectar el rendimiento de Harry Kane, capitán y principal figura de los ingleses. El personaje, cuyo nombre real es Stephen Osei Mensah, es una figura ampliamente conocida en Ghana por sus declaraciones relacionadas con la espiritualidad tradicional africana y por supuestos trabajos vinculados al futbol.

Las declaraciones del llamado "Diablo del Miércoles", traducción aproximada de su nombre espiritual, dieron la vuelta al mundo después de que afirmara que estaba "trabajando en Harry Kane" con el objetivo de ayudar a Ghana en uno de los partidos más importantes de la fase de grupos.

La historia cobró mayor notoriedad cuando Inglaterra fue incapaz de marcar frente a Ghana.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel llegaba al encuentro después de derrotar 4-2 a Croacia en su debut, una actuación que había provocado elogios por su funcionamiento ofensivo y que colocó a los ingleses entre los principales candidatos al título. Sin embargo, ante los africanos no logró romper el cero y terminó conformándose con un empate que complicó la lucha por el liderato del Grupo L.

¡Un empate que deja abierto el Grupo L! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 23, 2026

Harry Kane, quien había sido decisivo con un doblete en la primera jornada, tampoco pudo marcar diferencia frente a la defensa ghanesa.

La figura de Nana Kwaku Bonsam no es nueva dentro del futbol internacional. Durante años ha asegurado haber realizado trabajos espirituales relacionados con distintos jugadores y selecciones, incluyendo declaraciones sobre Cristiano Ronaldo durante el Mundial de 2014.

La coincidencia entre sus declaraciones y el empate de Inglaterra provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos aficionados recuperaron la historia del brujo para bromear sobre un supuesto "hechizo" exitoso.

Más allá de cualquier superstición, la realidad deportiva muestra que Ghana consiguió un resultado valioso gracias a un planteamiento defensivo ordenado que logró neutralizar a una de las ofensivas más peligrosas del torneo. Pero en una Copa del Mundo donde las historias fuera de la cancha también capturan la atención global, el nombre de Nana Kwaku Bonsam terminó convirtiéndose en uno de los más comentados de la jornada.