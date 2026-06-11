Minuto a minuto: así se vivió la inauguración del Mundial 2026

La espera terminó. Este jueves 11 de junio comenzó oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Azteca, recinto que hace historia al convertirse en el primero del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.

10:00 : Comienzan a llegar los aficionados

Miles de aficionados se concentran en los alrededores del Estadio Azteca desde las primeras horas del día para asegurar su ingreso al inmueble que albergará el primer partido del torneo entre México y Sudáfrica.

11:00 : Llegan las primeras delegaciones

Los autobuses de ambas delegaciones arribaron al inmueble en medio de un importante dispositivo de seguridad y bajo la mirada de cientos de aficionados que se congregaron en los alrededores para recibir a los futbolistas.

Los primeros en llegar fueron integrantes de la organización, cuerpos técnicos y personal de apoyo, mientras que poco después hicieron su arribo los jugadores que participarán en el encuentro que pondrá en marcha la justa mundialista.

A su llegada, los futbolistas descendieron de las unidades y se dirigieron a los vestidores para comenzar con los preparativos previos al encuentro, incluyendo la charla técnica y los ejercicios de calentamiento.

11:30 : Arranca la ceremonia inaugural del Mundial 2026

El Estadio Azteca se vistió de fiesta para dar inicio a la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los primeros números musicales estuvieron a cargo de Lila Downs, Maná, Danny Ocean y J Balvin, quienes encendieron el ambiente ante miles de aficionados presentes en el inmueble.

11:53 : Shakira aparece en el escenario

Uno de los momentos más esperados de la inauguración llegó con la aparición de Shakira. La cantante colombiana hizo su entrada en el escenario principal provocando la ovación de los asistentes, que acompañaron su presentación con aplausos.

12: 42 : Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026

La actriz mexicana Salma Hayek apareció durante la ceremonia inaugural para ofrecer un mensaje de bienvenida a los aficionados de todo el mundo. Durante su participación destacó que la Copa del Mundo regresa a esta región y celebró que México, Canadá y Estados Unidos compartan la organización del torneo.

"Que viva México y que viva el futbol".

Expresó la actriz al cierre de su intervención y provocando una ovación entre los asistentes.

Desfilan los representantes de las selecciones participantes

Tras el mensaje de Salma Hayek, comenzó el desfile de representantes de las selecciones que forman parte del Mundial 2026. Uno a uno fueron apareciendo sobre el escenario.

El recorrido de las delegaciones concluyó con la aparición de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo: Canadá, Estados Unidos y México.

12:54: Gianni Infantino presenta el trofeo de la Copa del Mundo

La ceremonia inaugural entró en uno de sus momentos más simbólicos con la aparición de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien presentó el trofeo que será disputado por las 48 selecciones participantes del Mundial 2026.

12:56 : Suena el himno de Sudáfrica

Con los jugadores ya sobre el terreno de juego, llegó el momento de los actos protocolarios previos al encuentro inaugural. El himno nacional de Sudáfrica resonó en el Estadio Azteca mientras los futbolistas y aficionados mostraban respeto durante la ceremonia.

12:58 : Alejandro Fernández interpreta el Himno Nacional Mexicano

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se vivió cuando Alejandro Fernández fue el encargado de interpretar el Himno Nacional Mexicano. Miles de aficionados acompañaron la ceremonia entonando el himno a una sola voz.

3:00 : Todo listo para el arranque del Mundial 2026

Concluyen los actos protocolarios y las selecciones de México y Sudáfrica se preparan para el silbatazo inicial que pondrá en marcha oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de Méxcio.

13:14 : México pega primero en el Mundial 2026

La Selección Mexicana tomó la ventaja en el partido inaugural de la Copa del Mundo gracias a una anotación de Julián Quiñones al minuto 8:34. El delantero aprovechó una jugada ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y desatar la euforia en el Estadio Azteca.