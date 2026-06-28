Irán deja el Mundial con un agradecimiento a Tijuana

La selección de Irán concluyó su participación en el Mundial 2026 con un mensaje de agradecimiento a Tijuana, ciudad que fungió como su base de concentración durante el torneo. Tras confirmarse su eliminación, representantes de la delegación destacaron la hospitalidad de la afición y el respaldo recibido durante su estancia en Baja California.

El equipo quedó fuera de la siguiente ronda después de que Austria empató en los minutos finales frente a Argelia, resultado que dejó sin opciones de clasificación al conjunto iraní.

Decenas de aficionados acudieron al hotel donde se hospedó la selección con la esperanza de celebrar un histórico pase a la fase eliminatoria. Aunque el resultado no favoreció al Team Melli, permanecieron para despedir a los jugadores entre aplausos y muestras de apoyo.

El embajador de Irán en México, Abolfazl Pasandideh, agradeció el recibimiento de los tijuanenses y afirmó que el cariño mostrado durante el Mundial fortaleció los lazos entre ambos países.

"Nuestro país también es su segunda casa y los recibimos con mucho amor", expresó el diplomático.

Tijuana, un respaldo fuera de la cancha

El secretario general de la Federación de Futbol de Irán, Hedayat Mombeni, aseguró que la experiencia en Tijuana quedará marcada en la historia de la selección iraní. Reconoció que la delegación enfrentó dificultades durante el torneo, aunque destacó que el respaldo recibido en México permitió al plantel mantenerse concentrado.

El directivo expresó su deseo de que el vínculo construido durante la Copa del Mundo se traduzca en una relación deportiva más estrecha entre ambos países. Entre las posibilidades mencionó la organización de un partido amistoso entre la selección iraní y Xolos de Tijuana.

Un adiós con reconocimiento a la afición

Durante el Mundial, Tijuana se convirtió en la base de concentración de la selección iraní debido a las complicaciones que enfrentó la delegación para establecerse de manera permanente en Estados Unidos.

Desde la ciudad fronteriza, el equipo se trasladó a sus compromisos deportivos y encontró un ambiente que sus representantes calificaron como determinante para completar su participación en el torneo.