Isaac del Toro cumple el sueño: correrá su primer Tour de Francia

Isaac del Toro tiene una cita con la historia.

El Tour de Francia siempre había sido una meta para el ciclista mexicano. Y ahora, el próximo sábado 4 de julio, cuando el pelotón ruede por las calles de Barcelona en la contrarreloj por equipos que dará inicio a la edición 2026, su nombre cambiará la historia del ciclismo nacional.

Isaac del Toro, el joven bajacaliforniano de 22 años, estará ahí. Y no como un invitado cualquiera, sino como gregario de lujo del hombre que busca hacer historia como Tadej Pogačar.

El UAE Team Emirates confirmó su alineación para la ronda gala, y junto al esloveno, al británico Adam Yates y a un bloque de experimentados rodadores, apareció el mexicano.

Foto: MexSport



Su reciente victoria en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes fue la carta de presentación que terminó por convencer a sus directores. El Torito no ha ocultado lo que significa este momento, el que imaginó desde niño en las carreteras de su Ensenada, Baja California, natal.

"Es algo que siempre quise", reconoció el ensenadense, consciente de que se convertirá en uno de los pocos mexicanos en pisar la competencia más prestigiosa del ciclismo mundial.

Muchos aficionados soñarán con verlo disputar etapas o pelear con los favoritos, pero Isaac tiene claro su rol.

Su trabajo será proteger a Pogačar, cubrir sus ruedas en la montaña y entregar su cuerpo en cada kilómetro para que el esloveno pueda volar. Lejos de verlo como una desventaja, Del Toro lo interpreta como el mejor aprendizaje posible.

"No quiero ponerme presión, pero claro que me gustaría llegar algún día al nivel de Tadej", confesó el mexicano, sin falsas modestias pero con los pies sobre la tierra. "Trataré de disfrutarlo, porque no se trata de estar siempre con él, sino también de disfrutar del ciclismo".

El objetivo de su primer Tour no está en las estadísticas ni en los podios. Está en la experiencia, en la dureza de tres semanas sobre el asfalto, en el aprendizaje que solo se obtiene rodando al lado de los mejores.

"Queremos competir al máximo en diferentes escenarios. En el Tour se trata más de aprender que de intentar desempeñar un papel más importante", explicó.

Mientras tanto, Pogačar buscará su quinto título, un logro que solo cuatro leyendas han alcanzado: Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Miguel Indurain.

A sus 27 años, el esloveno podría igualarlos con el respaldo de un equipo que ha confiado en Del Toro, Yates, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens, Felix Großschartner y Brandon McNulty, en lugar de los experimentados Jhonatan Narváez y Pavel Sivakov.

"El Tour de Francia siempre es el mayor reto de la temporada y también la carrera que más nos motiva", declaró Pogačar, ganador en 2020, 2021, 2024 y 2025.

Para Isaac del Toro, el Tour no es solo una carrera. Es el comienzo de un viaje, el primer capítulo de una historia que espera escribir con sus propias piernas. Aunque hoy sea el escudero del campeón, su mirada ya apunta más lejos.

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