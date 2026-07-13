Isaac del Toro vuelve al ruedo tras pausa en el Tour de Francia 2026: ¿cuándo, dónde y a qué hora es la etapa 10?

Una selfie subida a las historias de Felix Grossschartner con Tadej Pogačar sonriente en primer plano e Isaac del Toro junto al resto del UAE Team Emirates-XRG es el claro reflejo del aura de un equipo que reposa en los cuernos de la luna. La pausa del Tour de Francia 2026 tras la novena etapa dio tregua a cada uno de los competidores, pero el conjunto emiratí ha aprovechado para presumir al mundo esa unión que impera entre sus miembros y que es la clave de su éxito.

Desempeño destacado de Isaac del Toro en la competencia

La Grande Boucle tomó el lunes su primer respiro, una pausa merecida después de nueve jornadas de calor sofocante, escapadas imposibles y montañas que han puesto al límite a los 184 corredores que aún siguen en pie. El Torito mexicano aprovechó el día de descanso para recargar energías, consciente de que lo más difícil aún está por llegar. Pero si algo ha demostrado en esta, su primera participación en la carrera más importante del mundo, es que no le tiemblan las piernas ante los gigantes.

El ensenadense se mantiene firme en la tercera posición de la clasificación general, una hazaña que ya lo ha convertido en la gran revelación de esta edición. En la novena etapa del domingo, una jornada de media montaña que se disputó bajo un calor abrasador en el Macizo Central, el de Ensenada, Baja California, cruzó la meta en la decimotercera posición, a solo seis segundos del ganador, el neerlandés Mathieu van der Poel.

Pero más allá de la posición, lo que importa es que conservó el maillot blanco como el mejor joven de la competencia, un símbolo que lo distingue y que ya empieza a pesar en sus hombros. Lo cierto es que el pelotón entero, desde los favoritos hasta los gregarios, necesitaba recuperarse de un inicio de Tour que ha sido especialmente cruel.

Impacto del clima en el Tour de Francia 2026

La gran salida en Barcelona, el paso por los Pirineos y las temperaturas extremas han convertido estas primeras semanas en un auténtico viacrucis. El esloveno Pogačar, líder indiscutible con una ventaja de 2 minutos y 42 segundos sobre Jonas Vingegaard, ya asestó lo que muchos consideran una estocada casi definitiva. Pero en el Tour, como en la vida, nunca se sabe.

La batalla se reanuda este martes 13 de julio con la décima etapa, un recorrido de montaña de 166.6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran, con siete puertos puntuables que pondrán a prueba a los escaladores. Un terreno que, en teoría, podría favorecer a Del Toro, aunque el bajacaliforniano sabe que en el Tour no hay regalos. La etapa comenzará a las 05:00 horas, tiempo del centro de México, y se estima que dure poco más de tres horas y media.

Las clasificaciones secundarias también traen buenas noticias para el tricolor. Mads Pedersen sigue firme como líder del maillot verde, pero Del Toro escaló tres posiciones para colocarse décimo en la clasificación por puntos, una muestra de su versatilidad. En la montaña, se mantiene séptimo, mientras que en la general de jóvenes, el maillot blanco que tanto cuesta defender, aventaja en siete segundos a su compañero Juan Ayuso y en 28 al francés Paul Seixas.

Este Tour, sin embargo, pasará a la historia por razones que van más allá del deporte. El calentamiento global ha golpeado con dureza la carrera, con una etapa sin público por incendios en los Pirineos Occidentales, otra acortada por la canícula en Corrèze y corredores y espectadores sofocándose día tras día. Es la primera vez que el clima se convierte en un desafío logístico tan evidente, y seguramente no será la última.

El Tour de Francia 2026 comenzó el 4 de julio y concluirá el 26 de julio en París. Quedan dos semanas de sufrimiento y gloria, de ascensos interminables y descensos vertiginosos. Isaac del Toro, el niño de Ensenada que sueña con lo más alto, sigue escribiendo su historia.

Por ahora, el podio sigue ahí, a su alcance. Y mientras el asfalto quema bajo las ruedas, el orgullo mexicano pedalea con la convicción de que los sueños, cuando se persiguen con fe, pueden ser tan reales como la meta que se dibuja en el horizonte.