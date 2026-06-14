Isaac Del Toro se lleva la victoria en Tour Auvergne-Rhone-Alpes

Tras una increíble semana de competición, el ciclista mexicano Isaac Del Toro hizo historia hoy tras coronarse como campeón absoluto en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes, aún después de varios meses de ausencia debido a una lesión.

El oriundo de Baja California, se proclamó el nuevo campeón tas ganar consecutivamente las etapas 7 y 8 de la competencia. Este triunfo marca un laureado regreso después de varios meses de inactividad por la lesión que sufrió en la Vuelta al País Vasco.

Enfrentó un proceso largo de rehabilitación, que lo mantuvo lejos de la alta exigencia del calendario institucional, pero hoy se coronó con un recorrido de 120.1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison, donde presentó acción desde los primeros kilómetros, donde el colombiano Harold Tejada sería el protagonista.

Táctica conservadora

Isaac del Toro se mantuvo protegido entre los principales aspirantes al título y arrancó la etapa a 49 segundos del líder general y optó por una táctica conservadora, reservando fuerzas y esperando el momento ideal para atacar en la montaña. Justo la misma estrategia del día anterior.

Isaac Del Toro file vers la victoire au Plateau de Solaison !



Isaac Del Toro is on his way to victory at Plateau de Solaison! ?#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/4GcbHf9ubK — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 14, 2026

La escapada tuvo una ventaja superior a los 40 segundos, cuando quedaban poco más de 20 kilómetros para la meta. Pero todo se definió durante su ascenso final: Un puerto fuera de categoría que determinó su clasificación general.

Ritmo imparable

Justo en dicho punto el mexicano lanzó un ataque contundente ante la mirada de todos. A medida que avanzaba el último puerto, el mexicano empezó a dejar atrás a sus rivales directos, imponiendo un ritmo que nadie pudo ni sostener, ni igualar.

Poco a poco abrió la diferencia que hoy lo colocó al frente de una de sus victorias más importantes de su carrera. En los últimos kilómetros se mantuvo solo rumbo a la meta, con más de medio minuto de ventaja sobre sus contrincantes.

De esta manera el ciclista de UAE Team Emirates culminó su remontada iniciada el sábado y selló este domingo una jornada doblemente exitosa con su campeonato en el Tour Auvergne-Rhone-Alpes.