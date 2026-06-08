Del Toro, en el Top 15 de la clasificación general: ¿En qué posición quedó?

El ciclista mexicano Isaac del Toro concluyó en la posición 26 la segunda etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes, después de recorrer los 234.3 kilómetros entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay en un tiempo de 5 horas 43 minutos y 42 segundos.

El pedalista bajacaliforniano cruzó la meta junto al pelotón principal este martes para afianzarse en la posición 13 de la clasificación general, a solo 44 segundos del líder, el francés Alex Baudin.

Foto: @isaac_deltoro_romero1



La etapa fue ganada por el danés Anthon Charming, quien protagonizó una larga escapada de más de cien kilómetros y se impuso en solitario. Del Toro completó la jornada sin contratiempos, al mismo tiempo que los principales favoritos.

Aunque no fue una etapa destacada para el subcampeón del Giro de Italia 2025, su desempeño se considera positivo.

Tras haber regresado recientemente a la competencia después de una lesión que modificó su calendario, el mexicano sigue mostrando una buena evolución y se mantiene dentro del grupo de corredores que pueden pelear por subir posiciones en las próximas jornadas.

Del Toro se prepara de esta forma para su gran objetivo de la temporada, el Tour de Francia 2026, que iniciará el próximo 4 de julio.

?? ¡Isaac del Toro está de regreso! En la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes (antesala del #TourDeFrancia2026), Isaac del Toro corrió con paciencia, controló los embates y se metió en el Top 30 del día (P26).



En la general ya marcha en la posición 13. pic.twitter.com/fIYsTDdYdd — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) June 8, 2026

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias y deportes.