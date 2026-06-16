Serpiente sorprende a la Selección de Alemania en entrenamiento

El capitán de la selección alemana, Joshua Kimmich, reveló que una serpiente venenosa fue vista cerca del campamento del equipo en Winston Salem, Carolina del Norte, donde el conjunto europeo se prepara para sus compromisos en la Copa del Mundo.

Durante una conferencia de prensa, explicó que los jugadores fueron advertidos sobre la presencia de fauna silvestre en la zona y que el hallazgo generó sorpresa entre varios integrantes de la delegación.

"Vimos una serpiente ayer. Nos dijeron que era venenosa. Si te muerde, tienes que ir al hospital. No creo que uno muera por eso, pero es peligrosa", comentó el futbolista.

Kimmich reconoció que para muchos integrantes del equipo la situación resultó llamativa debido a que en Alemania no es común encontrarse con animales de este tipo.

El combinado alemán se encuentra concentrado en las instalaciones de la Universidad de Wake Forest, en Carolina del Norte, una región donde habitan diversas especies de serpientes y otros animales silvestres.