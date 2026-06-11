El mexicano continúa su preparación en la ganadería de San Constantino con miras a su compromiso en la Plaza de Toros de Las Ventas
Juan Pablo Sánchez intensifica su preparación rumbo a Las Ventas
Por: Natalia Pescador
El matador de toros Juan Pablo Sánchez continúa con un importante ritmo de preparación de cara a su compromiso del próximo 20 de junio en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid.
Dentro de su intensa agenda en el campo bravo, acudió a la ganadería de San Constantino, propiedad de sus apoderados, la Familia Corona López, donde realizó labores de tienda a cuatro vacas.
La jornada resultó especialmente satisfactoria, destacando dos vacas de extraordinarias condiciones, lo que permitió al torero mexicano afinar conceptos y fortalecer su puesta a punto para una de las citas más relevantes de su temporada.
Juan Pablo Sánchez mantiene así una constante preparación, enfocado en llegar en plenitud a su esperado compromiso en la primera plaza del mundo.
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