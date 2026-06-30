Lluvias en CDMX: Pronóstico del clima hoy miércoles 1 de julio

Esta mañana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México pronosticó lluvias de moderadas a fuertes en algunas alcaldías de la CDMX. Mientras que en otras se registran lluvias de intensidad débil a moderada.

Esta semana han caído tormentas con actividad eléctrica en diferentes puntos de la CDMX y de acuerdo con las autoridades de la SGIRPCCDMX, esta mañana, será nuevamente la zona oriente de la capital del país la que presente precipitaciones con riesgo de actividad eléctrica.

Derivado de las lluvias del pasado martes por la noche, la madrugada de este miércoles, la SGIRPCCDMX aseguró que habría posibilidad de activar la alerta naranja y amarilla en las alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tlalpan

Venustiano Carranza

¿Qué significa la alerta naranja?

La alerta naranja por lluvias indica que se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, que podría causar daños significativos en las calles, avenidas o viviendas. Como parte del Semáforo de Alerta Temprana de la Ciudad de México, esto implica un riesgo para la población. Por lo que se recomienda tomar medidas precautorias.

Una alerta naranja por lluvias se emite cuando se esperan lluvias intensas de entre 30 y 49 milímetros o litros de agua por metro cuadrado.

Esta tarde en la Ciudad de México, se mantiene el ambiente #templado, cielo #nublado y condiciones para #lluvias fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de #granizo.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/GoUd14ewfo — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 30, 2026

Posibles riesgos

Encharcamientos e inundaciones.

Saturación de drenaje

Caída de árboles y ramas

Recomendaciones