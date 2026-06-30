Lista de alcaldías con alerta naranja por lluvias de hoy en CDMX
Lluvias en CDMX: Pronóstico del clima hoy miércoles 1 de junio
Por: Citli Toribio
Esta mañana la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México pronosticó lluvias de moderadas a fuertes en algunas alcaldías de la CDMX. Mientras que en otras se registran lluvias de intensidad débil a moderada.
Esta semana han caído tormentas con actividad eléctrica en diferentes puntos de la CDMX y de acuerdo con las autoridades de la SGIRPCCDMX, esta mañana, será nuevamente la zona oriente de la capital del país la que presente precipitaciones con riesgo de actividad eléctrica.
Derivado de las lluvias del pasado martes por la noche, la madrugada de este miércoles, la SGIRPCCDMX aseguró que habría posibilidad de activar la alerta naranja y amarilla en las alcaldías:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
¿Qué significa la alerta naranja?
La alerta naranja por lluvias indica que se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, que podría causar daños significativos en las calles, avenidas o viviendas. Como parte del Semáforo de Alerta Temprana de la Ciudad de México, esto implica un riesgo para la población. Por lo que se recomienda tomar medidas precautorias.
Una alerta naranja por lluvias se emite cuando se esperan lluvias intensas de entre 30 y 49 milímetros o litros de agua por metro cuadrado.
Posibles riesgos
- Encharcamientos e inundaciones.
- Saturación de drenaje
- Caída de árboles y ramas
Recomendaciones
- Evita cruzar calles o avenidas con charcos o corrientes de agua.
- No cubrirse bajo los árboles.
- Evitar la obstrucción de coladeras y drenaje dentro y fuera del domicilio.
- Usar paraguas e impermeable si eres peatón.
- Si usas bicicleta, asegúrate de que tu impermeable sea visible para los automovilistas.
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