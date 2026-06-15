"Los orino a todos"; la polémica frase de Christian Martinoli contra Televisa

La histórica competencia entre Televisa y TV Azteca sumó un nuevo episodio durante la Copa del Mundo 2026. En medio de las comparaciones sobre la cobertura que ambas empresas realizan del torneo, Christian Martinoli respondió a las indirectas lanzadas desde TUDN con una frase que rápidamente se volvió viral.

Durante los primeros días del Mundial, Televisa ha puesto énfasis en el esfuerzo logístico y operativo que implica transmitir los partidos directamente desde las sedes mundialistas. Particularmente, las transmisiones encabezadas por Andrés Vaca han destacado la experiencia de narrar los encuentros desde los estadios.

Sin embargo, esos mensajes no pasaron desapercibidos en TV Azteca. Durante una emisión de Los Protagonistas, Martinoli aprovechó el espacio para responder con el estilo irreverente que lo caracteriza.

"Hola, soy Christian Martinoli. Me dedico a narrar desde el baño y desde el baño orino a todos", comentó el cronista entre risas, provocando las carcajadas de sus compañeros en el foro.

-Hola, soy Christian Martinoli me dedico a narrar desde el baño, y desde el baño orino a todos.



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La declaración fue interpretada por muchos aficionados como una respuesta directa a las constantes comparaciones entre ambas televisoras respecto a la manera de cubrir el Mundial.

La diferencia entre los modelos de transmisión

Mientras Televisa ha apostado por desplazar a buena parte de su talento a las distintas ciudades sede del torneo, TV Azteca ha mantenido un esquema que prioriza las transmisiones remotas desde sus instalaciones en México.

Hay muchas formas de narrar un partido. Una de ellas es desde el estadio ?



Saludos desde Dallas



vs

: @MiCanal5

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Se trata de una estrategia que la televisora del Ajusco ha utilizado en distintos eventos internacionales durante los últimos años, reduciendo costos operativos sin renunciar a sus principales figuras frente al micrófono.

A pesar de las diferencias en la cobertura, Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague continúan siendo algunos de los personajes más populares entre la audiencia mexicana durante los grandes eventos futbolísticos.

Una rivalidad que trasciende la cancha

La competencia entre Televisa y TV Azteca forma parte de la historia reciente de las transmisiones deportivas en México. Cada Copa del Mundo suele convertirse en un nuevo escenario para medir estilos, talentos, producción y niveles de audiencia.

Y aunque una televisora presume la experiencia de estar presente en los estadios y la otra apuesta por la narración a distancia, el debate sigue abierto entre los aficionados.

Por ahora, el Mundial 2026 no solo se juega en las canchas de Norteamérica. También se disputa frente a las cámaras y los micrófonos de las dos principales cadenas deportivas del país.