Memo Ochoa sabe que ante Inglaterra puede ser un resultado histórico

Son más de 20 años en la Selección Mexicana para Guillermo Ochoa y sabe que este domingo, se juega el partido más importante en la historia del balompié nacional en los últimos años.

Porque es por el sueño de conseguir los anhelados cuartos de final de un Mundial, algo que no se consigue hace 40 años, además del rival que se tiene enfrente como lo es Inglaterra.

Este sábado, en la previa del juego ante los ingleses, Memo habló ante la prensa como uno de los líderes de esta Selección, más allá de que ya se sabe que es suplente de Raúl Tala Rangel.

Pero en su investidura de líder, experimentado y veterano en el Tricolor, dio su punto de vista sobre lo que está por jugarse el combinado nacional.

"Por supuesto que sabemos la importancia del partido ante Inglaterra. Sabemos lo histórico que puede ser para nuestro país, para nuestra gente, para el futbol mexicano.

"Pero estamos tranquilos, con confianza en lo que hemos venido haciendo, en el trabajo que hemos realizado, afortunadamente aquí en el CAR un poco aislados de la euforia que se vive en el país", precisó el arquero.

Ochoa también consideró que si logran repetir el nivel que han mostrado en previos encuentros en esta Copa del Mundo, tienen muchas chances de avanzar a la ronda de los mejores ocho países en este certamen.

"Concentrados, metidos en el juego, con la confianza que si mantenemos lo que hemos venido haciendo en los juegos pasados, tenemos muchas opciones de seguir adelante".

Pidió mesura ante posibles festejos y envió condolencias

El guardameta, quien está próximo a retirarse del futbol una vez que termine esta Copa del Mundo para México, dijo que nunca antes en su carrera había visto tal comunión con la afición, además de tanta ilusión.

"Ha sido Inigualable. Realmente no me había tocado vivir algo de esta magnitud. Honestamente, a veces con ganas de salir a festejar con ellos en la calle. Es algo muy bonito".

Sin embargo, pidió mesura en los festejos en dado caso de que se consiga el pase a octavos; de paso, externó sus condolencias a los fallecidos en las celebraciones de la victoria ante Ecuador, sucedidas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

"Quiero aprovechar para expresarles mis condolencias por lo que pasó el otro día en Reforma. Es una pena, una tristeza que suceda esto. Hacer un llamado a que la gente sea cuidadosa, que tenga respeto, que por supuesto se disfrute, se festeje, pero con los cuidados y precauciones posibles. Porque es algo bonito para disfrutar todos y como mexicanos, el futbol mueve mucho.