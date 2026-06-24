Famosos en el México vs Chequia

El partido entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México no solo reunió a miles de aficionados, sino también a diversas personalidades del mundo del espectáculo, el entretenimiento digital y las redes sociales, quienes se dieron cita para vivir el cierre de la fase de grupos del Tricolor en el Mundial 2026.

A continuación, te presentamos la lista de famosos que han sido vistos en el Estadio Ciudad de México durante el México vs Chequia.

Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer se sumó a la fiesta mundialista en el Estadio Ciudad de México. A través de sus redes sociales, el actor compartió un video en el que aparece conviviendo con aficionados en los alrededores del inmueble, en medio del ambiente previo al encuentro entre México y Chequia.

"NO HAY NADA MÁS CHINGÓN QUE SER MEXICANO", escribió Speitzer en la publicación.

Aldo de Nigris

Aldo de Nigris también se hizo presente en la previa del México vs Chequia. Compartió en sus redes sociales imágenes desde el punto de reunión previo al traslado al Estadio Ciudad de México, acompañado por aficionados que ganaron una dinámica organizada por una marca patrocinadora.

"Ya estamos aquí en el punto de reunión antes de irnos al México vs República Checa con los ganadores de la dinámica"

Aldo de Nigris estará presente en México vs Chequia. Foto: Redes Sociales.



Bastián Delfín

El creador de contenido Bastián Delfín también formó parte del ambiente mundialista en el Estadio Ciudad de México.

"Es como si todavía fuera mi cumpleaños, qué locura. No me esperaba entrar al estadio cuando me levanté hoy", escribió en una publicación .

Bastián Delfín. Foto: Redes Sociales.



Werevertumorro

El creador de contenido Gabriel Montiel mejor conocido como "Werevertumorro" también dijo presente en el México vs Chequia. A través de sus historias de Instagram, compartió imágenes de su llegada al Estadio Ciudad de México para presenciar el encuentro de la Selección Mexicana en el cierre de la fase de grupos.

"Vamooos" dice Gabriel Montiel desde el Estadio Ciudad de México. Foto: Redes Sociales.



Shanik Berman

También compartió parte del ambiente del partido; publicó varias historias en sus redes sociales tanto desde los alrededores como durante el partido.

En una de sus publicaciones, la conductora lanzó un mensaje dirigido a la afición, en el que se leía:

"Al afición en el Azteca pedimos a Ochoa en la cancha, queremos verlo hacer historia. ¿Quién más se suma?"

Shanik Berman, trayectoria en medios de espectáculos en México. Foto: Redes Sociales.



Eddy Vilard

El actor compartió en sus redes sociales imágenes en el inmueble, así como un video cantando el Himno Nacional Mexicano dentro del estadio.

"Pocas cosas como cantar tu himno en el mejor estadio en la historia de los mundiales!!! :) Gracias México", escribió Vilard en su publicación.

Slobotzky y Ricardo Pérez

Los integrantes del podcast La Cotorrisa, también se hicieron presentes en el ambiente del México vs Chequia. Ambos comediantes compartieron historias en sus redes sociales durante su estancia en el inmueble, mostrando parte del ambiente previo y el desarrollo del encuentro de la Selección Mexicana.