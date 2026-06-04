México vs Serbia: dónde ver EN VIVO el último partido del Tri antes del Mundial

La espera está por terminar. A tan solo unos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Mexicana disputará su último partido de preparación cuando enfrente a Serbia.

El encuentro representa una oportunidad clave para el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, pues es la última oportunidad para evaluar el funcionamiento del equipo y despejar las últimas dudas sobre la alineación que utilizará en la Copa del Mundo.

El rival no será sencillo. Serbia está bajo la dirección técnica de Veljko Paunovic, entrenador que conoce bien el futbol mexicano tras su paso por Chivas y Tigres en la Liga MX.

¿Cuándo y dónde se juega?

México y Serbia se enfrentarán este jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez de Toluca, escenario que albergará el último ensayo del Tricolor antes del inicio de la Copa del Mundo.

Fecha: Jueves 4 de junio de 2026

Hora: 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Nemesio Diez, Toluca, Estado de México

¿Dónde ver el partido?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de televisión abierta, televisión de paga y plataformas digitales.

Transmisión: