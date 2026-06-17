¿Arranca la carrera por las gubernaturas? Así será la selección de coordinadores de Morena

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pusieron en marcha el proceso con el que definirán a sus Coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figuras que, aunque no son candidatos oficiales, suelen convertirse en los principales aspirantes a las gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acompañada por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, presentó los detalles del proceso interno que se realizará del 22 al 27 de junio en la Ciudad de México.

La dirigencia aseguró que la selección de coordinadores busca fortalecer la organización territorial de la coalición y consolidar la estructura política.

¿Qué son los coordinadores estatales?

Los coordinadores estatales son representantes encargados de organizar las actividades políticas y territoriales del partido en cada entidad.

Aunque el cargo no equivale a una candidatura formal, en procesos anteriores los coordinadores terminaron siendo los elegidos para competir por las gubernaturas, por lo que este proceso es considerado el primer paso en la carrera electoral rumbo a 2027.

¿Cómo serán elegidos?

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas deberán registrarse durante las fechas establecidas por el partido.

Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena revisará los perfiles inscritos y realizará una evaluación interna para determinar qué aspirantes avanzan a la siguiente etapa.

Después se aplicarán encuestas para medir el nivel de conocimiento y respaldo ciudadano de los participantes. Con base en esos resultados, Morena designará a los coordinadores estatales.

El partido también estableció reglas para evitar ventajas indebidas entre los aspirantes, entre ellas la prohibición de utilizar recursos públicos, realizar campañas anticipadas, contratar publicidad excesiva o emprender ataques contra otros contendientes.

¿Cuáles son los 17 estados donde habrá proceso?

La convocatoria está dirigida a las entidades que renovarán gubernatura en las elecciones de 2027:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

En todos estos estados Morena comenzará la búsqueda de los perfiles que podrían convertirse en sus abanderados para competir por el gobierno estatal.

¿Por qué es importante este proceso?

La elección de coordinadores marca el arranque de la disputa interna por las gubernaturas que estarán en juego en 2027.

Aunque todavía faltan varios meses para que se definan oficialmente las candidaturas, los nombres que resulten seleccionados en este proceso tendrán la responsabilidad de coordinar la estrategia política y territorial de Morena en sus respectivas entidades.