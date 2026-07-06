Emilio Azcárraga despide al Estadio Azteca de los Mundiales con emotivo mensaje

El cierre del Mundial 2026 en territorio mexicano dejó mucho más que un resultado deportivo.

La eliminación de la Selección Mexicana marcó también el final de una etapa histórica para uno de los recintos más emblemáticos del futbol mundial, un escenario que durante décadas fue protagonista de algunos de los momentos más memorables de este deporte.

En medio de la nostalgia que envolvió al Coloso de Santa Úrsula, una de las voces más influyentes del futbol mexicano compartió un mensaje que rápidamente llamó la atención de miles de aficionados y abrió paso a una emotiva despedida.

En Ovaciones te decimos cuál fue el emotivo mensaje que Emilio Azcárraga con el que despidió al Estadio Ciudad de México de la Copa del Mundo 2026, así como la historia del Coloso de Santa Úrsula.





Emilio Azcárraga despidió al Estadio Azteca de los Mundiales

La derrota de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó el adiós del Tricolor al torneo, sino también el cierre de la participación mundialista del Estadio Azteca, recinto que volvió a colocarse en el centro de la escena internacional tras albergar cinco partidos durante la justa.

Después de la remodelación realizada para recibir nuevamente una Copa del Mundo, el inmueble vivió su último encuentro mundialista con la Selección Mexicana como protagonista.

Horas después del silbatazo final, Emilio Azcárraga compartió un mensaje en redes sociales para agradecer a quienes hicieron posible esta histórica edición del torneo.

El empresario, quien impulsó el proyecto para que México volviera a convertirse en sede mundialista, aprovechó el momento para reconocer el trabajo realizado por la Federación Mexicana de Futbol, la FIFA, los trabajadores del estadio, las autoridades, los medios de comunicación y, especialmente, a la afición mexicana.

El emotivo mensaje de Azcárraga desde el Estadio Azteca

A través de su cuenta en ´X´ (Twitter), Emilio Azcárraga publicó un extenso mensaje acompañado de una fotografía desde uno de los palcos del Estadio Azteca.

"Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento. A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo. A mi familia por perseguir este sueño juntos y a mi padre por construir La Catedral del Futbol", compartió Azcárraga.

Posteriormente dedicó un apartado especial a la Selección Mexicana, destacando el papel que desempeñó durante el torneo.

"A la selección nacional por habernos hecho vibrar con cada triunfo, por contagiarnos con la alegría y el sentido de familia que ustedes construyeron y que les permitió ir creciendo la esperanza en torno a su desempeño. Convirtieron la presión en energía positiva que hizo reacción en cadena con toda una nación."

También reconoció el esfuerzo de la Federación Mexicana de Futbol, de los trabajadores encargados de la remodelación del estadio, de la FIFA, de las autoridades de las tres ciudades sede y del equipo de transmisión.

Sin embargo, reservó sus palabras más emotivas para la afición mexicana:

"Finalmente, lo más importante, a la afición mexicana por lograr que a México se le reconozca como el bastión de este evento. El himno, el júbilo, el entonar el Cielito Lindo, el abrazo entre extraños, los memes, el Pato Merlín, la espuma, el grito desenfrenado, la bandera en todos lados, el '¡Quiere volar!'. Que aunque dura solo unos segundos... yo me lo llevo para toda la vida."

Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento.

A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo

A mi familia por perseguir este sueño juntos... pic.twitter.com/j45DQaZgeu — emilio azcarraga (@eazcarraga) July 6, 2026

Cuántos mundiales se han hecho en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca quedará para siempre como un recinto único en la historia del futbol internacional.

A lo largo de su existencia fue sede de tres Copas del Mundo masculinas de la FIFA:

México 1970 , donde se disputó la histórica final entre Brasil e Italia y Pelé conquistó su tercer campeonato mundial.

México 1986 , torneo recordado por la consagración de Diego Armando Maradona y por el inolvidable partido de los cuartos de final frente a Inglaterra, en el que anotó los goles conocidos como " La Mano de Dios " y "El Gol del Siglo".

Mundial 2026, certamen organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, en el que el inmueble volvió a ser protagonista tras una importante remodelación.

Con ello, el Coloso de Santa Úrsula se convirtió en el primer estadio del mundo en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, un récord que lo consolidó como uno de los escenarios más importantes en la historia del futbol.

Historia del Estadio Azteca

La construcción del Estadio Azteca comenzó en 1962, bajo el impulso de Emilio Azcárraga Milmo y con el diseño de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca.

Tras varios años de trabajos, el inmueble fue inaugurado el 29 de mayo de 1966, convirtiéndose rápidamente en uno de los estadios más grandes y emblemáticos del planeta.

Desde entonces, el llamado Coloso de Santa Úrsula ha sido escenario de algunos de los acontecimientos deportivos y culturales más importantes de México.

Entre los momentos más recordados destacan las finales de los Mundiales de 1970 y 1986; múltiples finales del futbol mexicano; partidos de la Selección Mexicana; encuentros internacionales del Club América y memorables conciertos de artistas de talla mundial, tal como Michael Jackson, quien tuvo cinco fechas programadas en el Azteca en 1993.