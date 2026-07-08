México abre la puerta al Mundial de Clubes 2029

Al abrir la posibilidad de respaldar una candidatura de México para organizar el Mundial de Clubes de 2029, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la decisión dependerá de las condiciones que plantee la propuesta y de los beneficios que represente para el país.

Sobre la iniciativa impulsada por la Federación Mexicana de Futbol, la mandataria respondió que la administración federal analizará el proyecto antes de definir su respaldo.

"Vamos a ver las condiciones. Siempre tienen que ser condiciones favorables para México", dijo durante la conferencia matutina.

Evaluación del impacto del Mundial 2026 y proyecciones futuras

Sheinbaum consideró que, en principio, un torneo de esa magnitud sería positivo para el país, aunque insistió en que cualquier decisión deberá garantizar ventajas económicas, turísticas y de organización.

La presidenta adelantó que en los próximos días la secretaria de Turismo presentará un balance del Mundial de 2026, una vez que concluya el cierre de cifras sobre visitantes, ocupación hotelera y derrama económica.

Explicó que el informe también medirá el impacto que tuvo el torneo sobre la imagen internacional de México y su capacidad para atraer visitantes extranjeros en los próximos años.

La mandataria agregó que ese diagnóstico servirá como referencia para valorar futuras competencias internacionales y recordó que el país también perfila su participación como sede del Mundial Femenil de 2031.

La postura del gobierno marca un respaldo condicionado: México no descarta buscar otra gran competencia de la FIFA, pero la decisión dependerá de que la organización deje beneficios tangibles para el país y no sólo proyección internacional.