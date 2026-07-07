"No hubo juego limpio": Egipto explota contra el arbitraje tras caer ante Argentina

Egipto se fue eliminado de la Copa del Mundo 2026, luego de perder ante Argentina por remontada en Atlanta. Sin embargo, el conjunto de los Faraones explotó tras sentirse robado por el árbitro del encuentro, el francés François Letexier.

Una vez más un triunfo argentino en Copas del Mundo se vio envuelto en polémica, ya que antes del gol de la victoria de la Albiceleste, hay una acción en la que los egipcios se quejaron de un penal sobre Mohamed Salah.

Aunado a ello, hay un jalón de camiseta por parte de Alexis Mac Allister a Hamdi Fathi dentro del área, que tampoco fue considerado por los árbitros ni en el campo ni en el VAR.

Todo lo reclamó el entrenador egipcio Hossam Hassan, quien precisó que su país recibió un trato injusto en este encuentro de octavos en Copa del Mundo.

"No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penalti. Debería haberse revisado por el VAR y ni siquiera entró el VAR.

"Sorprendentemente por algún motivo ni siquiera hubo una revisión del VAR; todos lo hemos visto lo que han hecho con la camiseta, ese tirón de la camiseta y ni siquiera entró el VAR para ver si era necesario anular el gol o no. Pero el mundo es injusto, la vida en el día a día es injusta pero ¿por qué no hay justicia en el deporte en el futbol?", cuestionó.

Además, a los africanos les anularon un gol antes del segundo que consiguieron, por una falta sobre Enzo Fernández que había sucedido en el otro extremo del campo, que no afectaba en lo absoluto el parado táctico argentino y que por protocolo de VAR ya ni siquiera debió ser revisado.

El estratega también despotricó contra la FIFA por haber programado un juego a las 12:00 del día, cuando solamente hay otro partido en el día.