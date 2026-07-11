¿No le pierde? FIFA venderá pedazos de césped de la final del Mundial 2026

Este Mundial 2026 la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha dado mucho de qué hablar por los costos de los boletos de entradas a los partidos, pero quizá esta no sea su última polémica.

Lo anterior tras hacerse público que la FIFA venderá por 450 dólares, el césped que se utilizará en la final del Mundial 2026 que se disputará el próximo 19 de julio en el Estadio de Nueva York en Estados Unidos.

De acuerdo con la FIFA, preparará pequeñas piezas de colección para los aficionados, de acuerdo con la Agencia EFE, en la tienda online de la FIFA se ofrece el césped como un "artículo exclusivo" y "una pieza autentica" de la historia del futbol.

"Cada pieza contiene un fragmento original de la emblemática superficie de juego de la final, lo que la convierte en un artículo de colección único que celebra uno de los mayores eventos deportivos del mundo", se lee en la descripción.

Las pequeñas porciones de césped estarán conservadas permanentemente en acrílico "de alta calidad" e integrado en un dispositivo USB de recuerdo, empacados en una pequeña caja.

El nuevo objeto de colección se suma al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que presenta canciones de artistas de diversos continentes y géneros por un precio de 48 dólares.

Para aquellos que no pudieron obtener un boleto de entrada a los partidos en Estados Unidos, la FIFA está vendiendo la réplica oficial de la entrada personalizada con el nombre del comprador y los detalles de un supuesto asiento por un precio de 19 dólares.

La FIFA ha sido criticada por los elevados precios de las entradas, convirtiendo al Mundial 2026 en el más caro de la historia.

Los aficionados también se han quejado por la imposibilidad de llevar comida o agua a los estadios.