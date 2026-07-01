Oposición ve un fracaso en revisiones anuales del T-MEC

Tras darse a conocer que Estados Unidos se negó a ratificar el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) por 16 años, la oposición en México califico esto como un fracaso para el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Esto dijeron Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional (PAN) y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano (MC).

Alito Moreno ve deterioro en la confianza a política mexicana por Morena

El dirigente del PRI, aseguró que ese escenario no surgió de manera fortuita, sino que es consecuencia de las decisiones adoptadas por el gobierno de Morena, al que responsabilizó de debilitar el Estado de derecho, generar incertidumbre jurídica, confrontarse con los sectores productivos, atacar a las instituciones y conducir una política exterior que, dijo, ha aislado a México y puesto en duda su confiabilidad como socio estratégico.

Moreno Cárdenas sostuvo que la actual administración ha desperdiciado la confianza que México construyó durante décadas entre sus principales socios comerciales, al pasar, afirmó, de ofrecer certeza para las inversiones a generar preocupación entre quienes buscan establecer o ampliar proyectos productivos en el país.

Advirtió que las consecuencias podrían reflejarse en una disminución de nuevas inversiones, una menor generación de empleos, menor crecimiento económico y una pérdida de competitividad frente a otras naciones que, señaló, fortalecen sus relaciones comerciales mientras México envía señales de incertidumbre.

El legislador priista exigió al gobierno federal dejar de minimizar la situación y asumir la responsabilidad por el deterioro de la confianza internacional.

A la opinión pública. pic.twitter.com/HBRwlYJfTy — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 1, 2026

Ricardo Anaya prevé desaceleración económica

En tanto, Ricardo Anaya Cortés dijo que las revisiones anuales complicarán las negociaciones comerciales y desalentará la inversión productiva.

Añadió que Estados Unidos ya puso sobre la mesa su inconformidad por el déficit comercial y anticipó que las revisiones anuales serán negociaciones complejas, en las que México enfrentará una posición de desventaja frente a su principal socio comercial.

En entrevista, Anaya Cortés recordó que Estados Unidos es el destino del 84% de las exportaciones mexicanas y aseguró que alrededor de 15 millones de empleos dependen de la relación comercial con ese país, por lo que exigió al gobierno federal redoblar esfuerzos para evitar un mayor deterioro en las condiciones del tratado.

Afirmó que el resultado de la negociación tiene un trasfondo político y responsabilizó al gobierno de Morena de haber deteriorado la relación con Estados Unidos por proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

? El senador panista Ricardo Anaya arremetió contra el Gobierno Federal tras las complicaciones en la revisión del T-MEC, tildando el resultado de "pésima noticia" para el país.



El legislador vinculó directamente las tensiones comerciales con la postura de la administración... — Emeequis (@emeequis) July 1, 2026

Clemente Castañeda dijo que el T-MEC puede vulnerar a México

Clemente Castañeda, afirmó que la negociación en torno al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) evidencia un fracaso del gobierno federal, al considerar que no ha logrado generar certeza ni una perspectiva de mediano y largo plazo para la relación comercial con el principal socio económico del país.

Consideró, en entrevista, que la postura asumida por Estados Unidos forma parte de una estrategia de negociación ligada al proceso político que vive ese país, pero aseguró que México ha sido vulnerable frente a las presiones de Washington porque no ha hecho lo suficiente para conducir con éxito las negociaciones.

Añadió que, aunque el tratado mantiene una vigencia de al menos 10 años, es necesario replantear la estrategia mexicana para la relación bilateral.

El emecista señaló que parte de las exigencias de Estados Unidos durante este proceso se centran en que el gobierno mexicano actúe con mayor seriedad en el combate a la delincuencia organizada.

Dijo que México "ha quedado a deber muchísimo" en ese rubro y sostuvo que esa situación ha sido aprovechada por Washington, ya que la agenda comercial no puede desvincularse del resto de los temas de la relación bilateral.