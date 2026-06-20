Países Bajos reventó a Suecia y se metió de lleno en la pelea por cima del Grupo F

Países Bajos dio un manotazo en la Copa del Mundo. Luego de que Japón les arrancó en el empate en un juegazo, los neerlandeses reventaron 5-1 a Suecia en Houston.

Marcador que pone a La Oranje del otro lado rumbo a los 16avos de final con cuatro puntos, aunque habrá que ver en la última fecha del Grupo F si lo hace en primero o segundo sitio, ya que Japón también está en este sector y es durísimo.

El marcador se lee que la Oranje arrolló a los nórdicos, pero la realidad es que los suecos también dieron un partidazo, merecían al menos un gol más aunque el arquero tulipán les sacó varias claras de gol y también ellos fallaron en la contundencia.

Eso es justo lo que se le puede cuestionar a estos Países Bajos: que dejan crecer a su rival. En este juego no hubo riesgo de que Suecia les igualara el marcador porque había varios goles de diferencia, pero de pronto el equipo naranja deja que el rival le toque la pelota, lo ataque y le genere ocasiones; Japón aprovechó y Suecia no.

Por eso es que a estos neerlandeses hay que medirlos bien: atacan de manera espectacular, defienden muy bien pero hay un lapso muy grande de partido en que se desconectan y ahí es donde un rival más poderoso les puede hacer daño.

Y Suecia tendrá que buscar su clasificación en la última fecha de este grupo ante Japón, lo cual sin lugar a dudas será ultra difícil por lo que han mostrado los Samurai Blues, aunque es probable que los nórdicos clasifiquen como mejor tercero.

Cinco minutos tardó Países Bajos en abrir el marcador, por medio de Brian Brobbey al cerrar la pinza dentro del área tras un centro que vino desde la izquierda, por parte de Cody Gakpo.

La línea defensiva sueca no se la aprendió y al 17' se la aplicaron de la misma forma, pero ahora desde la banda derecha: centro raso de Denzel Dumfries y de nuevo Brobbey cerró en el área chica con un remate sobre el arquero Bart Verbruggen.

Con el 2-0, los neerlandeses se sintieron cómodos en el campo y cedieron la pelota a los suecos que tienen muy buenos futbolistas en ofensiva como Víctor Gyökeres, Alexander Isak y el joven Yasin Ayari.

Así que fueron al ataque varias veces y sí comprometieron a los neerlandeses atrás, que resolvieron bien todo lo que los contrarios intentaron. Suecia había descontado pero les anularon por posición adelantada.. pero crecía cada vez más.

El tema positivo con estos Países Bajos es que cuando pega es demasiado contundente y para que el juego no se le saliera de las manos, apretó en el inicio del segundo tiempo.

Cody Gakpo se destapó en este juego con un doblete al 47' y 54', con lo que metió dos golpes fulminantes a Suecia para ya ir 4-0.

Ahí ya no hubo reacción sueca, aunque consiguieron el merecido gol del honor al 59', con un gran remate de Anthony Elanga, para el 4-1.

Ya al final del juego, Países Bajos le puso el quinto en la frente a su rival por medio de Crysencio Summerville al 89', con lo que la Oranje sentenció una paliza.

Así, los neerlandeses se han posicionado como candidato en este Mundial, pero este marcador tan abultado no debe omitir estos Países Bajos permiten que su rival se les suba a las barbas muy fácil; una potencia, los va a meter en problemas.